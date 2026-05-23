Partidos de hoy sábado 23 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 12:45 Deportivo Moquegua vs Universitario Liga 1 Max
- 15:00 UTC Cajamarca vs Sport Boys Liga 1 Max
- 17:15 Cusco vs Atlético Grau Liga 1 Max
- 20:30 Alianza Lima vs Los Chankas
España - LaLiga
- 14:00 Real Madrid vs Athletic Club DIRECTV Sports
- 14:00 Valencia vs Barcelona ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Mallorca vs Real Oviedo DIRECTV Sports
- 14:00 Girona vs Elche DIRECTV Sports
- 14:00 Getafe vs Osasuna DIRECTV Sports
- 14:00 Espanyol vs Real Sociedad Disney+ Premium
- 14:00 Celta de Vigo vs Sevilla ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Real Betis vs Levante ESPN 5, Disney+ Premium
- 14:00 Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 11:00 Bologna vs InternazionaleESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Lazio vs Pisa Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 13:00 Bayern München vs Stuttgart Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Universitario de Vinto Entel TV, Entel Gol
- 16:15 Independiente Petrolero vs Real Potosí Entel TV, Entel Gol
- 18:30 Blooming vs Real Tomayapo Entel TV, Entel
Chile - Primera División
- 11:30 Audax Italiano vs Cobresal Max chile, TNT SPORTS Premium
- 14:00 Ñublense vs Univ. Concepción Max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:00 Unión La Calera vs Palestino Max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Atlético Nacional vs Deportes Tolima RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Junior vs Santa Fe RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play
Uruguay - Primera División
- 8:00 Progreso vs Torque Disney+ Premium
- 13:00 Cerro Largo vs Boston River Disney+ Premium
- 16:30 Nacional vs Albion Disney+ Premium
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 11:00 Barcelona vs OL Lyonnes ESPN4, Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 13:45 St. Louis City vs Austin MLS Season Pass
- 15:30 Minnesota United vs Real Salt Lake MLS Season Pass
- 18:30 Charlotte vs New England MLS Season Pass
- 18:30 DC United vs CF Montréal MLS Season Pass
- 18:30 Cincinnati vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 19:30 Sporting KC vs New York RB MLS Season Pass
- 19:30 Chicago Fire vs Toronto FC MLS Season Pass
- 19:30 Nashville SC vs New York City MLS Season Pass
- 20:30 Portland Timbers vs SJ Earthquakes MLS Season Pass
- 20:30 Colorado Rapids vs Dallas MLS Season Pass
- 20:30San Diego vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 21:30 LA Galaxy vs Houston Dynamo MLS Season Pass