Partidos de hoy sábado 23 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 12:45 Deportivo Moquegua vs Universitario Liga 1 Max
  • 15:00 UTC Cajamarca vs Sport Boys Liga 1 Max
  • 17:15 Cusco vs Atlético Grau Liga 1 Max
  • 20:30 Alianza Lima vs Los Chankas

España - LaLiga

  • 14:00 Real Madrid vs Athletic Club DIRECTV Sports
  • 14:00 Valencia vs Barcelona ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Mallorca vs Real Oviedo DIRECTV Sports
  • 14:00 Girona vs Elche DIRECTV Sports
  • 14:00 Getafe vs Osasuna DIRECTV Sports
  • 14:00 Espanyol vs Real Sociedad Disney+ Premium
  • 14:00 Celta de Vigo vs Sevilla ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:00 Real Betis vs Levante ESPN 5, Disney+ Premium
  • 14:00 Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 11:00 Bologna vs InternazionaleESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Lazio vs Pisa Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

  • 13:00 Bayern München vs Stuttgart Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Universitario de Vinto Entel TV, Entel Gol
  • 16:15 Independiente Petrolero vs Real Potosí Entel TV, Entel Gol
  • 18:30 Blooming vs Real Tomayapo Entel TV, Entel

Chile - Primera División

  • 11:30 Audax Italiano vs Cobresal Max chile, TNT SPORTS Premium
  • 14:00 Ñublense vs Univ. Concepción Max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Unión La Calera vs Palestino Max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Atlético Nacional vs Deportes Tolima RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Junior vs Santa Fe RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Progreso vs Torque Disney+ Premium
  • 13:00 Cerro Largo vs Boston River Disney+ Premium
  • 16:30 Nacional vs Albion Disney+ Premium

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:00 Barcelona vs OL Lyonnes ESPN4, Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 13:45 St. Louis City vs Austin MLS Season Pass
  • 15:30 Minnesota United vs Real Salt Lake MLS Season Pass
  • 18:30 Charlotte vs New England MLS Season Pass
  • 18:30 DC United vs CF Montréal MLS Season Pass
  • 18:30 Cincinnati vs Orlando City SC MLS Season Pass
  • 19:30 Sporting KC vs New York RB MLS Season Pass
  • 19:30 Chicago Fire vs Toronto FC MLS Season Pass
  • 19:30 Nashville SC vs New York City MLS Season Pass
  • 20:30 Portland Timbers vs SJ Earthquakes MLS Season Pass
  • 20:30 Colorado Rapids vs Dallas MLS Season Pass
  • 20:30San Diego vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
  • 21:30 LA Galaxy vs Houston Dynamo MLS Season Pass
