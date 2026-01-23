Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 24 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 24 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 West Ham United vs Sunderland - ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Manchester City vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus
  • 10:00 Burnley vs Tottenham Hotspur - ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Fulham vs Brighton & Hove Albion - Disney Plus
  • 12:30 AFC Bournemouth vs Liverpool - ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Rayo Vallecano vs Osasuna - ESPN 3, Disney Plus
  • 10:15 Valencia vs Espanyol - ESPN 3, Disney Plus
  • 12:30 Sevilla vs Athletic Club - DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Villarreal vs Real Madrid - ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 9:00 Como vs Torino - Disney Plus
  • 12:00 Fiorentina vs Cagliari - ESPN 2, Disney Plus
  • 14:45 Lecce vs Lazio - Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim - Disney Plus
  • 9:30 Bayern München vs Augsburg - Disney Plus
  • 9:30 Mainz 05 vs Wolfsburg - Disney Plus
  • 9:30 Heidenheim vs RB Leipzig - Disney Plus
  • 9:30 Bayer Leverkusen vs Werder Bremen - ESPN 2, Disney Plus
  • 12:30 Union Berlin vs Borussia Dortmund - Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Rennes vs Lorient - Disney Plus
  • 13:00 Le Havre vs Monaco - Disney Plus
  • 15:05 Olympique Marseille vs Lens - ESPN 3, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Moreirense vs Santa Clara
  • 13:00 Arouca vs Sporting CP
  • 15:30 Estoril vs Vitória Guimarães

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Barracas Central vs River Plate - ESPN 2, Disney Plus
  • 17:30 Gimnasia La Plata vs Racing Club - Disney Plus
  • 20:00 Rosario Central vs Belgrano - ESPN Premium, Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Deportivo Pereira vs Fortaleza CEIF - RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 16:10 Llaneros vs Atlético Bucaramanga - RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 18:20 Deportivo Cali vs Medellín - RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 20:30 Boyacá Chicó vs América de Cali - RCN Nuestra Tele, Win Sports

Sudamérica - Serie Río de la Plata

  • 17:45 Colón vs Paysandu Disney Plus
  • 19:55 Deportes Concepción vs Torque Disney Plus

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Nacional Asunción vs Sportivo San Lorenzo
  • 18:15 Cerro Porteño vs Libertad

