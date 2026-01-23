Partidos de hoy, sábado 24 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 24 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 7:30 West Ham United vs Sunderland - ESPN, Disney Plus
- 10:00 Manchester City vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus
- 10:00 Burnley vs Tottenham Hotspur - ESPN, Disney Plus
- 10:00 Fulham vs Brighton & Hove Albion - Disney Plus
- 12:30 AFC Bournemouth vs Liverpool - ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Rayo Vallecano vs Osasuna - ESPN 3, Disney Plus
- 10:15 Valencia vs Espanyol - ESPN 3, Disney Plus
- 12:30 Sevilla vs Athletic Club - DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Villarreal vs Real Madrid - ESPN, Disney Plus
Italia - Serie A
- 9:00 Como vs Torino - Disney Plus
- 12:00 Fiorentina vs Cagliari - ESPN 2, Disney Plus
- 14:45 Lecce vs Lazio - Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim - Disney Plus
- 9:30 Bayern München vs Augsburg - Disney Plus
- 9:30 Mainz 05 vs Wolfsburg - Disney Plus
- 9:30 Heidenheim vs RB Leipzig - Disney Plus
- 9:30 Bayer Leverkusen vs Werder Bremen - ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 Union Berlin vs Borussia Dortmund - Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 Rennes vs Lorient - Disney Plus
- 13:00 Le Havre vs Monaco - Disney Plus
- 15:05 Olympique Marseille vs Lens - ESPN 3, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Moreirense vs Santa Clara
- 13:00 Arouca vs Sporting CP
- 15:30 Estoril vs Vitória Guimarães
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Barracas Central vs River Plate - ESPN 2, Disney Plus
- 17:30 Gimnasia La Plata vs Racing Club - Disney Plus
- 20:00 Rosario Central vs Belgrano - ESPN Premium, Disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Deportivo Pereira vs Fortaleza CEIF - RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 16:10 Llaneros vs Atlético Bucaramanga - RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 18:20 Deportivo Cali vs Medellín - RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:30 Boyacá Chicó vs América de Cali - RCN Nuestra Tele, Win Sports
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 17:45 Colón vs Paysandu Disney Plus
- 19:55 Deportes Concepción vs Torque Disney Plus
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Nacional Asunción vs Sportivo San Lorenzo
- 18:15 Cerro Porteño vs Libertad
VIDEO RECOMENDADO