Partidos de hoy, sábado 24 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, sábado 24 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 12:45 Sport Huancayo vs Alianza Atlético Liga 1 MAX, Liga 1 Play
- 15:15 Cusco vs Sporting Cristal Liga 1 MAX, Liga 1 Play
- 21:30 Universitario vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Aston Villa vs Manchester City Disney Plus
- 9:00 Arsenal vs Everton Disney Plus
- 9:00 Coventry City vs Fulham Disney Plus
- 11:30 Chelsea vs Tottenham Hotspur Disney Plus
España - LaLiga
- 7:00 Rayo Vallecano vs Elche Disney Plus
- 9:15 Racing Santander vs Espanyol Disney Plus
- 11:30 Valencia vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 Atlético Madrid vs Deportivo La Coruña Disney Plus
Italia - Serie A
- 8:00 Cagliari vs Bologna Disney Plus
- 8:00 Como vs Sassuolo Disney Plus
- 11:00 Napoli vs Roma Disney Plus
- 13:45 Lazio vs Parma Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Augsburg vs Union Berlin Disney Plus
- 8:30 Köln vs Schalke 04 Disney Plus
- 8:30 Mainz 05 vs Werder Bremen Disney Plus
- 8:30 Paderborn vs Hamburger SV Disney Plus
- 8:30 RB Leipzig vs Elversberg Disney Plus
- 11:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 Lens vs Paris Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Banfield vs Lanús
- 15:00 Talleres Córdoba vs Defensa y Justicia
- 17:15 San Lorenzo vs Newell’s Old Boys
- 19:30 Rosario Central vs Huracán
Bolivia - Primera División
- 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Blooming Entel Gol
- 16:15 San Antonio Bulo Bulo vs Real Potosí Entel Gol
- 18:30 Independiente Petrolero vs ABB Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:30 Internacional vs Botafogo Fanatiz
- 14:30 Mirassol vs São Paulo Fanatiz
- 14:30 Vitória vs Athletico-PR Fanatiz
- 16:30 Palmeiras vs RB Bragantino Fanatiz
- 16:30 Vasco da Gama vs Corinthians Fanatiz
- 17:30 Chapecoense vs Fluminense Fanatiz
- 19:00 Santos vs Bahia Fanatiz
Chile - Primera División de Chile
- 10:30 La Serena vs Deportes Concepción TNT Sports
- 18:00 O’Higgins vs Cobresal TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:05 América de Cali vs Cúcuta Deportivo RCN, Win Sports
- 21:15 Once Caldas vs Deportivo Pereira RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 11:30 Manta vs Deportivo Cuenca Zapping
- 14:00 Orense vs Delfin Zapping
- 16:30 LDU Quito vs Macará Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Nacional Asunción vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
- 17:30 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 16:30 Monagas vs Academia Puerto Cabello
- 17:00 Caracas vs Deportivo Táchira
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