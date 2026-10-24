Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 12:45 Sport Huancayo vs Alianza Atlético Liga 1 MAX, Liga 1 Play
  • 15:15 Cusco vs Sporting Cristal Liga 1 MAX, Liga 1 Play
  • 21:30 Universitario vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Aston Villa vs Manchester City Disney Plus
  • 9:00 Arsenal vs Everton Disney Plus
  • 9:00 Coventry City vs Fulham Disney Plus
  • 11:30 Chelsea vs Tottenham Hotspur Disney Plus

España - LaLiga

  • 7:00 Rayo Vallecano vs Elche Disney Plus
  • 9:15 Racing Santander vs Espanyol Disney Plus
  • 11:30 Valencia vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 Atlético Madrid vs Deportivo La Coruña Disney Plus

Italia - Serie A

  • 8:00 Cagliari vs Bologna Disney Plus
  • 8:00 Como vs Sassuolo Disney Plus
  • 11:00 Napoli vs Roma Disney Plus
  • 13:45 Lazio vs Parma Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Augsburg vs Union Berlin Disney Plus
  • 8:30 Köln vs Schalke 04 Disney Plus
  • 8:30 Mainz 05 vs Werder Bremen Disney Plus
  • 8:30 Paderborn vs Hamburger SV Disney Plus
  • 8:30 RB Leipzig vs Elversberg Disney Plus
  • 11:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Lens vs Paris Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Banfield vs Lanús
  • 15:00 Talleres Córdoba vs Defensa y Justicia
  • 17:15 San Lorenzo vs Newell’s Old Boys
  • 19:30 Rosario Central vs Huracán

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Blooming Entel Gol
  • 16:15 San Antonio Bulo Bulo vs Real Potosí Entel Gol
  • 18:30 Independiente Petrolero vs ABB Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 14:30 Internacional vs Botafogo Fanatiz
  • 14:30 Mirassol vs São Paulo Fanatiz
  • 14:30 Vitória vs Athletico-PR Fanatiz
  • 16:30 Palmeiras vs RB Bragantino Fanatiz
  • 16:30 Vasco da Gama vs Corinthians Fanatiz
  • 17:30 Chapecoense vs Fluminense Fanatiz
  • 19:00 Santos vs Bahia Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 10:30 La Serena vs Deportes Concepción TNT Sports
  • 18:00 O’Higgins vs Cobresal TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:05 América de Cali vs Cúcuta Deportivo RCN, Win Sports
  • 21:15 Once Caldas vs Deportivo Pereira RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 11:30 Manta vs Deportivo Cuenca Zapping
  • 14:00 Orense vs Delfin Zapping
  • 16:30 LDU Quito vs Macará Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:00 Nacional Asunción vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
  • 17:30 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 16:30 Monagas vs Academia Puerto Cabello
  • 17:00 Caracas vs Deportivo Táchira

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