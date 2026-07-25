Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 25 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Sport Huancayo vs Atlético Grau Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:15 Juan Pablo II College vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 17:30 Sport Boys vs ADT Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:00 Melgar vs Sporting Cristal Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Estudiantes Río Cuarto vs Tigre TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 15:00 Newell’s Old Boys vs Talleres Córdoba Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Brazil, ESPN Premium Argentina, Zapping
- 17:15 River Plate vs Barracas Central ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Brazil, TNT Sports Argentina
- 19:30 Lanús vs San Lorenzo TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
- 16:15 Guabirá vs Real Oruro Entel Gol
- 18:30 Independiente Petrolero vs Oriente Petrolero Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 16:30 Athletico-PR vs Internacional Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
- 16:30 Santos vs Chapecoense Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:30 Vasco da Gama vs Mirassol Fanatiz, Premiere, TV Record, Win Sports, Globoplay
Chile - Primera División
- 16:30 Huachipato vs Cobresal Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:00 Universidad Católica vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
- Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Boyacá Chicó vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 16:05 Medellín vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 18:10 Millonarios vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:15 Deportes Tolima vs Junior RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 19:00 Técnico Universitario vs Manta Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Deportivo Recoleta vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 10:00 Central Español vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
- 13:00 Central Español vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
- 16:00 Defensor Sporting vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF
- 16:00 Cuba Sub-20 vs El Salvador Sub-20 Disney+ Premium
- 21:00 Estados Unidos Sub-20 vs Haití Sub-20 Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 17:30 New York RB vs Charlotte MLS Season Pass
- 18:15 Columbus Crew vs Cincinnati MLS Season Pass
- 18:30 CF Montréal vs Inter Miami MLS Season Pass
- 18:30 DC United vs Toronto FC MLS Season Pass
- 18:30 New York City vs Chicago Fire MLS Season Pass
- 18:30 Orlando City SC vs Nashville SC MLS Season Pass
- 18:30 Philadelphia Union vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
- 18:30 NEFC vs Atlanta United MLS Season Pass
- 19:30 Houston Dynamo vs Austin MLS Season Pass
- 19:30 Minnesota United vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 19:30 St. Louis City vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 20:30 San Diego vs Dallas MLS Season Pass
- 21:30 Los Angeles FC vs Sporting KC MLS Season Pass
- 21:30 Portland Timbers vs Real Salt Lake MLS Season Pass
- 21:30 SJ Earthquakes vs LA Galaxy MLS Season Pass