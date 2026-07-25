Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 25 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Huancayo vs Atlético Grau Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:15 Juan Pablo II College vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 17:30 Sport Boys vs ADT Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 20:00 Melgar vs Sporting Cristal Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Estudiantes Río Cuarto vs Tigre TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
  • 15:00 Newell’s Old Boys vs Talleres Córdoba Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Brazil, ESPN Premium Argentina, Zapping
  • 17:15 River Plate vs Barracas Central ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Brazil, TNT Sports Argentina
  • 19:30 Lanús vs San Lorenzo TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
  • 16:15 Guabirá vs Real Oruro Entel Gol
  • 18:30 Independiente Petrolero vs Oriente Petrolero Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 16:30 Athletico-PR vs Internacional Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
  • 16:30 Santos vs Chapecoense Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:30 Vasco da Gama vs Mirassol Fanatiz, Premiere, TV Record, Win Sports, Globoplay

Chile - Primera División

  • 16:30 Huachipato vs Cobresal Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Universidad Católica vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
  • Colombia - Categoría Primera A
  • 16:00 Boyacá Chicó vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 16:05 Medellín vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 18:10 Millonarios vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 20:15 Deportes Tolima vs Junior RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Técnico Universitario vs Manta Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Deportivo Recoleta vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 10:00 Central Español vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
  • 13:00 Central Español vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
  • 16:00 Defensor Sporting vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV

Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF

  • 16:00 Cuba Sub-20 vs El Salvador Sub-20 Disney+ Premium
  • 21:00 Estados Unidos Sub-20 vs Haití Sub-20 Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 17:30 New York RB vs Charlotte MLS Season Pass
  • 18:15 Columbus Crew vs Cincinnati MLS Season Pass
  • 18:30 CF Montréal vs Inter Miami MLS Season Pass
  • 18:30 DC United vs Toronto FC MLS Season Pass
  • 18:30 New York City vs Chicago Fire MLS Season Pass
  • 18:30 Orlando City SC vs Nashville SC MLS Season Pass
  • 18:30 Philadelphia Union vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
  • 18:30 NEFC vs Atlanta United MLS Season Pass
  • 19:30 Houston Dynamo vs Austin MLS Season Pass
  • 19:30 Minnesota United vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
  • 19:30 St. Louis City vs Colorado Rapids MLS Season Pass
  • 20:30 San Diego vs Dallas MLS Season Pass
  • 21:30 Los Angeles FC vs Sporting KC MLS Season Pass
  • 21:30 Portland Timbers vs Real Salt Lake MLS Season Pass
  • 21:30 SJ Earthquakes vs LA Galaxy MLS Season Pass
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