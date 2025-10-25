Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 25 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Ayacucho vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
- 15:15 Alianza Atlético vs Cienciano Liga 1 Max
- 18:00 Cusco vs Atlético Grau Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Newcastle United vs Fulham Disney+ Premium
- 9:00 Chelsea vs Sunderland ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Manchester United vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 14:00 Brentford vs Liverpool Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Girona vs Real Oviedo ESPN2, Disney+ Premium
- 9:15 Espanyol vs Elche DIRECTV Sports
- 11:30 Athletic Club vs Getafe Disney+ Premium
- 14:00 Valencia vs Villarreal ESPN2, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Parma vs Como Disney+ Premium
- 8:00 Udinese vs Lecce Disney+ Premium
- 11:00 Napoli vs Internazionale Disney+ Premium
- 13:45 Cremonese vs Atalanta Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Hamburger SV vs Wolfsburg Disney+ Premium
- 8:30 Hoffenheim vs Heidenheim Disney+ Premium
- 8:30 Borussia M’gladbach vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
- 8:30 Augsburg vs RB Leipzig Disney+ Premium
- 8:30 Eintracht Frankfurt vs St. Pauli Disney+ Premium
- 11:30 Borussia Dortmund vs Köln Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Brest vs PSG Disney+ Premium
- 12:00 Monaco vs Toulouse Disney+ Premium
- 14:05 Lens vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 13:00 La Serena vs Audax Italiano MAX, TNT Sports
- 15:30 Huachipato vs Deportes Iquique MAX, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Envigado vs Boyacá Chicó RCN Nuestra, Win+
- 15:00 Deportes Tolima vs Deportivo Cali RCN Nuestra, Win+
- 16:10 Atlético Bucaramanga vs Llaneros RCN Nuestra, Win+
- 18:20 Santa Fe vs Millonarios RCN Nuestra, Win+
- 21:30 Once Caldas vs Unión Magdalena RCN Nuestra, Win+
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Mushuc Runa vs Manta Canal del Futbol, Zapping
- 16:30 Barcelona vs Libertad Canal del Futbol, Zapping
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Aucas Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Atlético Tembetary vs Sportivo Luqueño Tigo Sports
- 18:00 Sportivo Trinidense vs 2 de Mayo Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 11:30 Juventud vs Plaza Colonia Disney+ Premium
- 14:00 Cerro vs Peñarol Disney+ Premium
- 16:30 Cerro Largo vs Racing Disney+ Premium
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- 8:00 Colombia Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 DIRECTV Sports
- 8:00 Ivory Coast Sub-17 vs España Sub-17 FIFA+
- 11:00 Samoa Sub-17 vs Nigeria Sub-17 FIFA+
- 11:00 Canadá Sub-17 vs Francia Sub-17 FIFA+
- 14:00 Nueva Zelanda Sub-17 vs Zambia Sub-17 FIFA+
- 14:00 Paraguay Sub-17 vs Japón Sub-17 FIFA+
México - Liga MX
- 18:00 Tigres UANL vs Tijuana Telemundo, Azteca 7, Telemundo Deportes En Vivo
- 19:00 León vs Pumas UNAM TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FOX Mexico
- 19:07 Guadalajara vs Atlas fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock
- 22:05 Cruz Azul vs Monterrey Claro TV
Arabia Saudita - Pro League
- 9:40 Al Quadisiya vs Al Akhdoud
- 9:55 Al Shabab vs Damac
- 13:00 Al Hazm vs Al Nassr