Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 8:00 Eslovenia vs Escocia Disney+ Premium
  • 11:00 San Marino vs Finlandia Disney+ Premium
  • 11:00 Islandia vs Estonia ESPN, Disney+ Premium
  • 11:00 Islas Feroe vs Kazajstán Disney+ Premium
  • 11:00 Bulgaria vs Luxemburgo Disney+ Premium
  • 13:45 República Checa vs Croacia Disney+ Premium
  • 13:45 Macedonia del Norte vs Suiza Disney+ Premium
  • 13:45 Inglaterra vs España Disney+ Premium
  • 13:45 Albania vs Bielorrusia ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Eslovaquia vs Moldavia Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 14:00 Montserrat vs Islas Vírgenes Británicas YouTube, CONCACAF GO, ViX, Tubi
  • 15:00 Saint Martin vs U.S. Virgin Islands YouTube, CONCACAF GO
  • 16:00 San Vicente / Granadinas vs Guayana Francesa YouTube, CONCACAF GO
  • 18:00 Antigua y Barbuda vs Anguila YouTube, CONCACAF GO
  • 21:00 Sint Maarten vs Belice YouTube, CONCACAF GO

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Deportivo Pereira vs Inter Bogotá Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 18:15 Cúcuta Deportivo vs Llaneros Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 20:20 Junior vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Paraguay - Primera División

  • 14:30 Rubio Ñú vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 17:00 Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Argentina - Supercopa Argentina

  • 14:00 Estudiantes vs Rosario Central DIRECTV Sports, DGO

Mundo - Amistoso

  • 15:00 México vs Colombia Caracol TV, RCN
  • 15:30 EE. UU. vs Perú América TV, América TVGO
  • 18:00 Canadá vs Chile Mega
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