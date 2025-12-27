Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Nottingham Forest vs Manchester City ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, ESPN Brazil
- 10:00 Burnley vs Everton ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24 Extra, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 10:00 West Ham United vs Fulham Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 10:00 Brentford vs AFC Bournemouth Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 10:00 Liverpool vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium Chile, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Sky+
- 10:00 Arsenal vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
- 12:30 Chelsea vs Aston VillaESPN, Disney Plus
Italia - Serie A
- 6:30 Parma vs Fiorentina Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+
- 9:00 Lecce vs Como ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 9:00 Torino vs Cagliari Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 12:00 Udinese vs Lazio ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Brazil, ESPN2 Argentina
- 14:45 Pisa vs Juventus Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
Portugal - Primeira Liga
- 13:00 Famalicão vs Estrela GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Bet365, Claro TV+, Sky+
- 15:30 Estoril vs Alverca GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Bet365, Claro TV+, Sky+
África - Copa Africana de Naciones
- 7:30 Benín vs Botsuana Zapping, Claro TV
- 10:00 Senegal vs RD del Congo Zapping, Claro TV
- 12:30 Uganda vs Tanzania Zapping, Claro TV
- 15:00 Nigeria vs Túnez Zapping, Claro TV
Guatemala - Liga Nacional
- 19:00 Municipal vs Antigua GFC Tigo Sports
Honduras - Liga Nacional
- 20:00 Olimpia vs Real España Deportes TVC
Arabia Saudita - Saudi Pro League
- 8:00 Al Quadisiya vs Damac Canal GOAT, QQ Sports Live, Thmanyah, JACO
- 9:50 Al Nassr vs Al Akhdoud BandSports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+
- 12:30 Al Ittihad vs Al Shabab Canal GOAT, QQ Sports Live, Thmanyah, JACO