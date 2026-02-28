Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 28 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sport Huancayo vs Sporting Cristal
  • 13:15 UTC Cajamarca vs Alianza Lima Liga 1 Max
  • 19:00 Sport Boys vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 AFC Bournemouth vs Sunderland ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Newcastle United vs Everton Disney Plus
  • 10:00 Burnley vs Brentford Disney Plus
  • 10:00 Liverpool vs West Ham United ESPN2, Disney Plus
  • 12:30 Leeds United vs Manchester City ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Rayo Vallecano vs Athletic Club ESPN, Disney Plus
  • 10:15 Barcelona vs Villarreal Disney Plus
  • 12:30 Mallorca vs Real Sociedad Disney Plus
  • 15:00 Real Oviedo vs Atlético Madrid ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 9:00 Como vs Lecce ESPN 3, Disney Plus
  • 12:00 Verona vs Napoli ESPN 4, Disney Plus
  • 14:45 Internazionale vs Genoa Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Werder Bremen vs Heidenheim Disney Plus
  • 9:30 Hoffenheim vs St. Pauli Disney Plus
  • 9:30 Bayer Leverkusen vs Mainz 05 Disney Plus
  • 9:30 Borussia M’gladbach vs Union Berlin Disney Plus
  • 12:30 Borussia Dortmund vs Bayern München ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Rennes vs Toulouse Disney Plus
  • 13:00 Monaco vs Angers SCO Disney Plus
  • 15:05 Le Havre vs PSG ESPN, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 AVS vs Estrela
  • 13:00 Nacional vs Sporting Braga
  • 15:30 Vitória Guimarães vs Alverca

Argentina - Liga Profesional

  • 15:45 Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza TNT Sports
  • 18:00 Independiente vs Central Córdoba ESPN Premium, Disney Plus
  • 20:15 Talleres Córdoba vs San Lorenzo TNT Sports

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 Coquimbo Unido vs Deportes Concepción TNT SPORTS Premium
  • 16:00 Deportes Limache vs Huachipato TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Palestino vs O’Higgins TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Alianza vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Jaguares de Córdoba vs Junior Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Medellín vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Leones del Norte vs Libertad Zapping
  • 16:30 Guayaquil City vs Aucas Zapping
  • 19:00 Emelec vs Delfin Zapping

Uruguay - Primera División

  • 7:45 Albion vs Racing Disney+ Premium
  • 15:00 Danubio vs Progreso Disney+ Premium
  • 18:00 Central Español vs Wanderers Disney+ Premium

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:30 UCV vs Zamora
  • 17:30 Carabobo vs Caracas
  • 19:30 Deportivo Táchira vs Metropolitanos

México - Liga MX

  • 18:00 Atlético San Luis vs Puebla
  • 18:00 Toluca vs Guadalajara
  • 20:05 Monterrey vs Cruz Azul
  • 20:06 León vs Necaxa
  • 22:10 América vs Tigres UANL

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.