Partidos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 28 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Sport Huancayo vs Sporting Cristal
- 13:15 UTC Cajamarca vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 19:00 Sport Boys vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 7:30 AFC Bournemouth vs Sunderland ESPN, Disney Plus
- 10:00 Newcastle United vs Everton Disney Plus
- 10:00 Burnley vs Brentford Disney Plus
- 10:00 Liverpool vs West Ham United ESPN2, Disney Plus
- 12:30 Leeds United vs Manchester City ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Rayo Vallecano vs Athletic Club ESPN, Disney Plus
- 10:15 Barcelona vs Villarreal Disney Plus
- 12:30 Mallorca vs Real Sociedad Disney Plus
- 15:00 Real Oviedo vs Atlético Madrid ESPN, Disney Plus
Italia - Serie A
- 9:00 Como vs Lecce ESPN 3, Disney Plus
- 12:00 Verona vs Napoli ESPN 4, Disney Plus
- 14:45 Internazionale vs Genoa Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Werder Bremen vs Heidenheim Disney Plus
- 9:30 Hoffenheim vs St. Pauli Disney Plus
- 9:30 Bayer Leverkusen vs Mainz 05 Disney Plus
- 9:30 Borussia M’gladbach vs Union Berlin Disney Plus
- 12:30 Borussia Dortmund vs Bayern München ESPN, Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 Rennes vs Toulouse Disney Plus
- 13:00 Monaco vs Angers SCO Disney Plus
- 15:05 Le Havre vs PSG ESPN, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 AVS vs Estrela
- 13:00 Nacional vs Sporting Braga
- 15:30 Vitória Guimarães vs Alverca
Argentina - Liga Profesional
- 15:45 Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza TNT Sports
- 18:00 Independiente vs Central Córdoba ESPN Premium, Disney Plus
- 20:15 Talleres Córdoba vs San Lorenzo TNT Sports
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 Coquimbo Unido vs Deportes Concepción TNT SPORTS Premium
- 16:00 Deportes Limache vs Huachipato TNT SPORTS Premium
- 18:30 Palestino vs O’Higgins TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Alianza vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Jaguares de Córdoba vs Junior Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Medellín vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Leones del Norte vs Libertad Zapping
- 16:30 Guayaquil City vs Aucas Zapping
- 19:00 Emelec vs Delfin Zapping
Uruguay - Primera División
- 7:45 Albion vs Racing Disney+ Premium
- 15:00 Danubio vs Progreso Disney+ Premium
- 18:00 Central Español vs Wanderers Disney+ Premium
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:30 UCV vs Zamora
- 17:30 Carabobo vs Caracas
- 19:30 Deportivo Táchira vs Metropolitanos
México - Liga MX
- 18:00 Atlético San Luis vs Puebla
- 18:00 Toluca vs Guadalajara
- 20:05 Monterrey vs Cruz Azul
- 20:06 León vs Necaxa
- 22:10 América vs Tigres UANL