Partidos de hoy, sábado 28 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol
- 18:10 Deportes Tolima vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365,
- 20:20 Deportivo Cali vs Deportivo Pereira RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División
- 16:30 Olimpia vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 18:30 Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 14:00 Wanderers vs Cerro Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 17:30 Torque vs Nacional Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 Racing Club vs San Martín Formosa TyC Sports
Amistosos
- 9:00 San Marino vs Islas Feroe Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland, DAZN Switzerland
- 11:00 Senegal vs Perú ATV, Movistar Deportes Peru, DIRECTV Sports Argentina, Canal del Futbol, Claro TV+
- 12:00 Canadá vs Islandia SÝN Sport, Spíler1, TV2 Play Premium, Viaplay Iceland, TSN1
- 12:00 Escocia vs Japón Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 12:00 Hungría vs Eslovenia Disney+ Premium
- 14:30 EE. UU. vs Bélgica Disney+ Premium
- 20:00 México vs Portugal Canal 5, TUDN, TV Azteca