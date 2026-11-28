Partidos de hoy, sábado 28 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, sábado 28 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Manchester United vs Brentford Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN1 Portugal
- 10:00 Leeds United vs Coventry City Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN4 Portugal
- 12:30 Ipswich Town vs Aston Villa Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ P
España - LaLiga
- 8:00 Real Betis vs Rayo Vallecano Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, SportyNet, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 10:15 Málaga vs Athletic Club DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 12:30 Elche vs Atlético Madrid DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 15:00 Real Madrid vs Deportivo Alavés ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 9:00 Frosinone vs Parma Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
- 12:00 Torino vs Lazio Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
- 14:45 Internazionale vs Genoa Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Köln vs Elversberg Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 9:30 Hamburger SV vs Bayern München Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, SportyNet, Disney+ Premium Sur, Sky Sport Bundesliga 1
- 9:30 Mainz 05 vs Union Berlin Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain, DAZN1 Germany
- 9:30 Paderborn vs Schalke 04 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain, DAZN1 Germany
- 12:30 Stuttgart vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:15 Angers SCO vs Lens Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 14:45 PSG vs Lorient TV5MONDE Amérique Latine, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 14:45 Le Havre vs Strasbourg Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 14:45 Le Mans vs Lille Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 14:45 Nice vs Troyes Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Arouca vs Rio Ave Sport TV1, Sport TV Multiscreen, beIN Sports MAX 9, beIN SPORTS CONNECT, myCANAL
- 10:30 Moreirense vs Santa Clara TV+ TVI, Q Sport 2 Arena
- 13:00 Academico Viseu vs Alverca Sport TV1, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO Football 3
- 15:30 Vitória Guimarães vs Estrela Disney+ Premium Brazil
Argentina - Liga Profesional
- 18:00 Vélez Sarsfield vs Independiente Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Sportdigital FUSSBALL, Blue Sport
- 20:00 Instituto vs River Plate Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Sportdigital FUSSBALL, Blue Sport
Sudamérica - Copa Libertadores
- 15:00 Palmeiras vs Estudiantes ESPN, Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 12:30 Charlotte vs Chicago Fire Apple TV, SiriusXM FC
- 14:30 Houston Dynamo vs SJ Earthquakes Apple TV, SiriusXM FC
- 16:30 Philadelphia Union vs New England Apple TV, SiriusXM FC
- 18:30 Cincinnati vs Nashville SC Apple TV, SiriusXM FC
- 20:30 Los Angeles FC vs St. Louis City Apple TV, SPOTV NOW, SPOTV Prime, SiriusXM FC
- 22:30 Portland Timbers vs Dallas Apple TV, SPOTV NOW, SPOTV Prime, SiriusXM FC
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