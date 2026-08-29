Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 29 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 29 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Los Chankas vs Juan Pablo II College Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 15:30 UTC Cajamarca vs Universitario Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 19:30 Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Liverpool vs Nottingham Forest ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 9:00 AFC Bournemouth vs Everton ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping
  • 9:00 Coventry City vs Hull City Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max
  • 11:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 6:00 Sorteo UEFA Conference League UEFA.tv, TNT Sports 4

España - LaLiga

  • 10:00 Levante vs Real Betis ESPN3 Colombia, ESPN3 Argentina, SportyNet, ESPN3 Chile, DAZN Deutschland
  • 12:00 Real Sociedad vs Espanyol DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Ecuador
  • 14:30 Sevilla vs Atlético Madrid Disney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+

Italia - Serie A

  • 11:30 Fiorentina vs Frosinone Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 11:30 Monza vs Udinese Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
  • 11:30 Sassuolo vs Torino Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
  • 13:45 Juventus vs Parma Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Elversberg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 8:30 Köln vs Hoffenheim Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 8:30 Mainz 05 vs Paderborn Disney+ Premium Chile, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 8:30 RB Leipzig vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium Chile, SporTV, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT
  • 8:30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland, DAZN Spain
  • 11:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 10:15 Strasbourg vs Lens Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 13:45 Auxerre vs Angers SCO Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 13:45 Brest vs Toulouse Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 13:45 Lorient vs Troyes Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 13:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Alverca vs Santa Clara Sport TV2, Sport TV Multiscreen, Sport.TV África, ZAP
  • 9:30 Arouca vs Marítimo Sport TV3, Sport TV Multiscreen
  • 12:00 Academico Viseu vs Porto DAZN

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • 15:00 Rosario Central vs Gimnasia La Plata Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • 17:00 Huracán vs Estudiantes Río Cuarto Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • 19:30 Atlético Tucumán vs Belgrano Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 19:30 Talleres Córdoba vs Central Córdoba SdE Fanatiz, ESPN Premium, Zapping, Claro TV+

Chile - Primera División

  • 16:30 Deportes Limache vs Everton max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Ñublense vs Deportes Concepción max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Liga Betplay

  • 16:25 Jaguares de Córdoba vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
  • 18:30 Junior vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv
  • 20:30 Alianza vs Atlético Nacional Win+

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Independiente del Valle vs Universidad Católica Zapping Sports, Zapping
  • 16:00 Guayaquil City vs LDU Quito Zapping Sports, Zapping
  • 19:00 Manta vs Barcelona Zapping Sports, Zapping

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

15:30 Seattle Sounders FC vs Chicago Fire Apple TV

18:30 Atlanta United vs Charlotte Apple TV

18:30 Columbus Crew vs New England Apple TV

18:30 DC United vs Los Angeles FC Apple TV, SPOTV NOW, SPOTV Prime, Coupang Play

18:30 Inter Miami vs CF Montréal Apple TV, SCCN, Nexgen, SiriusXM FC

18:30 New York RB vs Philadelphia Union Apple TV

18:30 Toronto FC vs New York City Apple TV

19:30 Houston Dynamo vs SJ Earthquakes Apple TV

19:30 Minnesota United vs Orlando City SC Apple TV

19:30 Nashville SC vs Cincinnati Apple TV

19:30 Sporting KC vs Vancouver Whitecaps Apple TV, TSN2, RDS, RDS App

20:30 Colorado Rapids vs Real Salt Lake Apple TV

21:30 Portland Timbers vs Austin Apple TV, TSN2

21:30 San Diego vs LA Galaxy Apple TV

México - Liga MX

  • 18:00 Atlas vs Querétaro ViX, ViX Mexico, Layvtime
  • 18:00 Pachuca vs Guadalajara TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FOX Mexico
  • 20:05 América vs Puebla TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo
  • 22:10 Santos Laguna vs Tigres UANL TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.