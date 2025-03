Partidos de hoy, sábado 29 de marzo de 2025: no te pierdas la programación completa de los partidos de hoy para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Qué partidos se juegan hoy? Tenemos fútbol con partidos de la Liga 1, Bundesliga, LaLiga de España, en la Liga Profesional Argentina, en la Liga BetPlay, entre otras competiciones. Mira quiénes van a jugar, a qué hora y dónde verlos a continuación.

Partidos de hoy, sábado 29 de marzo de 2025 - Horarios y canales

Perú - Primera Division

13:00 ADT vs Alianza Lima - Liga 1 Max

15:30 Sporting Cristal vs Binacional - Liga 1 Max

17:00 Deportivo Garcilaso vs Sport Boys - Liga 1 Max

España - La Liga

8:00 Real Sociedad vs Real Valladolid - ESPN3

10:15 Espanyol vs Atlético Madrid - DIRECTV

12:30 Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano - DIRECTV Sports

15:00 Real Madrid vs Leganés - Disney+, ESPN

Italia - Serie A

9:00 Como vs Empoli - Disney+, ESPN

9:00 Venezia vs Bologna - Disney+, ESPN

12:00 Juventus vs Genoa - Disney+, ESPN

14:45 Lecce vs Roma - Disney+, ESPN

Alemania - Bundesliga

9:30 Bayern München vs St. Pauli - Disney+, ESPN

9:30 Hoffenheim vs Augsburg - Disney+, ESPN

9:30 Wolfsburg vs Heidenheim - Disney+, ESPN

9:30 Borussia M’gladbach vs RB Leipzig - Disney+, ESPN

9:30 Holstein Kiel vs Werder Bremen - Disney+, ESPN

12:30 Eintracht Frankfurt vs Stuttgart - Disney+, ESPN

Francia - Ligue 1

11:00 Reims vs Olympique Marseille - ESPN2, Disney+

13:00 Saint-Étienne vs PSG - ESPN2, Disney+

15:05 Monaco vs Nice - ESPN2, Disney+

Portugal - Primeira Liga

10:30 Casa Pia vs Rio Ave - Sport TV1

13:00 Estrela vs Sporting CP - GolTV, Disney+

15:30 Sporting Braga vs Arouca - GolTV, Disney+

Inglaterra - FA Cup

7:15 Fulham vs Crystal Palace - ESPN, Disney+

12:15 Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest - Disney+, ESPN, Disney+

Argentina - Superliga Argentina

14:30 Instituto vs San Martín San Juan - Disney+, ESPN Premium, Disney+

16:30 Central Córdoba SdE vs Argentinos Juniors - TNT Sports, Fanatiz

16:45 Independiente vs Godoy Cruz - TyC Sports, ESPN Premium, Disney+

18:00 River Plate vs Rosario Central - ESPN, Disney+, TNT Sports

Brasil - Brasileirão

16:30 São Paulo vs Sport Recife - Premiere, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+

16:30 Cruzeiro vs Mirassol - Amazon Prime Video

16:30 Grêmio vs Atlético Mineiro - Premiere, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+

16:30 Fortaleza vs Fluminense - Premiere, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+

16:30 Juventude vs Vitória - Premiere, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+

18:00 Flamengo vs Internacional - SporTV, Premiere, Canais Globo

Chile - Primera División

16:00 O’Higgins vs Deportes Limache - TNT Sports

Colombia - Primera A

17:05 Deportivo Pasto vs Deportivo Cali - Win Sports

20:10 Medellín vs Rionegro Águilas - Win Sports

Ecuador - Primera A

14:00 Cuniburo vs Universidad Católica - Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz

16:30 Deportivo Cuenca vs LDU Quito - Canal del Futbol, Teleamazonas, Zapping, Fanatiz

18:00 Mushuc Runa vs Emelec - Ecuavisa, Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz

Paraguay - Primera División

16:15 Sportivo Ameliano vs Sportivo Luqueño - DIRECTV Sports, Tigo Sports

17:30 Deportivo Recoleta vs Olimpia - DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera Division

15:00 River Plate vs Plaza Colonia - Disney+, VTV+

17:15 Boston River vs Liverpool - Disney+, VTV+

Venezuela - Primera División

16:30 Zamora vs UCV

18:00 Academia Puerto Cabello vs Anzoátegui FC

Inglaterra - Championship

7:30 Hull City vs Luton Town - Sky Sports+, Paramount+

7:30 Watford vs Plymouth Argyle - Disney+ ESPN

10:00 Burnley vs Bristol City - Disney+, ESPN

10:00 Cardiff City vs Sheffield Wednesday

10:00 Leeds United vs Swansea City - Paramount+, CBS Sports Golazo

10:00 Middlesbrough vs Oxford United - Paramount+

10:00 Norwich City vs West Bromwich Albion - Paramount+

10:00 Portsmouth vs Blackburn Rovers - Paramount+

10:00 Stoke City vs Queens Park Rangers

10:00 Sunderland vs Millwall

Guatemala - Liga Nacional

16:00 Mixco vs Cobán Imperial - Claro Sports

16:00 Municipal vs Xelajú - Claro Sports, Tigo Sports

20:00 Antigua GFC vs Comunicaciones - Tigo Sports, ViX

Sudamérica - Campeonato Sudamericano Sub-17

16:30 Chile Sub-17 vs Argentina Sub-17 - DIRECTV Sports

18:00 Perú Sub-17 vs Colombia Sub-17 - DIRECTV Sports

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

13:30 New England vs New York RB - MLS Season Pass

13:30 Toronto FC vs Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass

15:30 Colorado Rapids vs Charlotte - MLS Season Pass

17:30 Atlanta United vs New York City - MLS Season Pass

17:30 DC United vs Columbus Crew - MLS Season Pass

17:30 Inter Miami vs Philadelphia Union - MLS Season Pass

18:30 Chicago Fire vs CF Montréal - MLS Season Pass

18:30 Dallas vs Sporting KC - MLS Season Pass

18:30 Minnesota United vs Real Salt Lake - MLS Season Pass

18:30 Nashville SC vs Cincinnati - MLS Season Pass

21:30 LA Galaxy vs Orlando City SC - MLS Season Pass

21:30 San Diego vs Los Angeles FC

21:30 SJ Earthquakes vs Seattle Sounders FC - MLS Season Pass

Honduras - Liga Nacional

17:15 UPNFM vs Juticalpa - Canal Deportes TVC

20:30 Marathón vs Motagua

Costa Rica - Primera División

21:00 Guanacasteca vs San Carlos

México - Liga MX

17:00 Juárez vs Puebla - Fox Sports, Azteca Deportes

17:00 Toluca vs Pachuca - Canal 5, TUDN

20:05 América vs Tigres UANL - Canal 5, TUDN

22:05 Chivas Guadalajara vs Cruz Azul

22:10 Monterrey vs Tijuana

Panamá - Liga Panameña de Fútbol

16:00 Herrera vs Plaza Amador - RPC, Medcom GO, Tigo Sports

17:00 Árabe Unido vs Independiente - RPC, Medcom GO, Tigo Sports

