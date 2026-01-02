Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 3 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Aston Villa vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Brighton & Hove Albion vs Burnley ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Wolverhampton Wanderers vs West Ham United Disney Plus
  • 12:30 AFC Bournemouth vs Arsenal ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Celta de Vigo vs Valencia ESPN 3, Disney Plus
  • 10:15 Osasuna vs Athletic Club DIRECTV, DGO
  • 12:30 Elche vs Villarreal ESPN 3, Disney Plus
  • 15:00 Espanyol vs Barcelona DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Como vs Udinese Disney Plus
  • 9:00 Sassuolo vs Parma Disney Plus
  • 9:00 Genoa vs Pisa ESPN 2, Disney Plus
  • 12:00 Juventus vs Lecce ESPN 2, Disney Plus
  • 14:45 Atalanta vs Roma ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Monaco vs Olympique Lyonnais Disney Plus
  • 13:00 Nice vs Strasbourg Disney Plus
  • 15:05 Lille vs Rennes

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Tondela vs Arouca
  • 13:00 Estrela vs Sporting Braga
  • 13:00 Benfica vs Estoril
  • 15:30 AVS vs Moreirense

África - Copa Africana de Naciones

  • 11:00 Senegal vs Sudán
  • 14:00 Malí vs Túnez

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS