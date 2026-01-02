Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 3 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Aston Villa vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
- 10:00 Brighton & Hove Albion vs Burnley ESPN, Disney Plus
- 10:00 Wolverhampton Wanderers vs West Ham United Disney Plus
- 12:30 AFC Bournemouth vs Arsenal ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Celta de Vigo vs Valencia ESPN 3, Disney Plus
- 10:15 Osasuna vs Athletic Club DIRECTV, DGO
- 12:30 Elche vs Villarreal ESPN 3, Disney Plus
- 15:00 Espanyol vs Barcelona DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Como vs Udinese Disney Plus
- 9:00 Sassuolo vs Parma Disney Plus
- 9:00 Genoa vs Pisa ESPN 2, Disney Plus
- 12:00 Juventus vs Lecce ESPN 2, Disney Plus
- 14:45 Atalanta vs Roma ESPN, Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 Monaco vs Olympique Lyonnais Disney Plus
- 13:00 Nice vs Strasbourg Disney Plus
- 15:05 Lille vs Rennes
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Tondela vs Arouca
- 13:00 Estrela vs Sporting Braga
- 13:00 Benfica vs Estoril
- 15:30 AVS vs Moreirense
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Senegal vs Sudán
- 14:00 Malí vs Túnez