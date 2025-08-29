Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 30 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 | Alianza Universidad vs Los Chankas - Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Inglaterra - Premier League
- 6:30 | Chelsea vs Fulham - ESPN, Disney Plus
- 9:00 | Wolverhampton Wanderers vs Everton - Disney Plus
- 9:00 | Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth - Disney Plus
- 9:00 | Sunderland vs Brentford - Disney Plus
- 9:00 | Manchester United vs Burnley - ESPN2, Disney Plus
- 11:30 | Leeds United vs Newcastle United - Disney Plus
España - LaLiga
- 10:00 | Deportivo Alavés vs Atlético Madrid - Disney Plus
- 12:00 | Real Oviedo vs Real Sociedad - DIRECTV Sports, DGO
- 12:30 | Girona vs Sevilla - Disney Plus
- 14:30 | Real Madrid vs Mallorca - DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 11:30 | Parma vs Atalanta - Disney Plus
- 11:30 | Bologna vs Como - Disney Plus
- 13:45 | Pisa vs Roma - Disney Plus
- 13:45 | Napoli vs Cagliari - Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 | Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt - Disney Plus
- 8:30 | Stuttgart vs Borussia M’gladbach - Disney Plus
- 8:30 | RB Leipzig vs Heidenheim - Disney Plus
- 8:30 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen - Disney Plus
- 11:30 | Augsburg vs Bayern München - ESPN, Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 10:00 | Lorient vs Lille - Disney Plus
- 12:00 | Nantes vs Auxerre - Disney Plus
- 14:05 | Toulouse vs PSG - Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 | Casa Pia vs Nacional
- 12:00 | Vitória Guimarães vs Arouca - GOLTV
- 12:00 | AVS vs Famalicão
- 14:15 | Sporting CP vs Porto - GOLTV
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 | San Lorenzo vs Huracán - ESPN Premium, Disney Plus
- 15:00 | Central Córdoba SdE vs Estudiantes - TNT Sports
- 15:00 | Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors - ESPN Premium, Disney Plus
- 17:15 | Sarmiento vs Rosario Central - TNT Sports
- 19:30 | Vélez Sarsfield vs Lanús - ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 14:00 | Ceará vs Juventude
- 16:30 | Botafogo vs RB Bragantino
- 19:00 | Cruzeiro vs São Paulo
Chile - Primera División de Chile
- 11:30 | Huachipato vs Coquimbo Unido - TNT Sports, Max
- 14:00 | O’Higgins vs Audax Italiano - TNT Sports, Max
- 16:30 | Universidad Católica vs Cobresal - TNT Sports, Max
- 19:00 | Deportes Iquique vs Deportes Limache - TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 | Boyacá Chicó vs Unión Magdalena - RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 18:20 | Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga - RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:30 | Deportivo Cali vs Medellín - RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 | Independiente del Valle vs Técnico Universitario - Canal del Fútbol, Zapping
- 16:30 | LDU Quito vs Macará - Canal del Fútbol, Zapping
- 16:30 | Mushuc Runa vs Manta - Canal del Fútbol, Zapping
- 19:00 | Aucas vs Emelec - Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 | Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo - Tigo Sports
- 16:30 | Olimpia vs Sportivo Luqueño - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 11:30 | Liverpool vs Defensor Sporting - Disney Plus
- 14:00 | River Plate vs Nacional - Disney Plus
México - Liga MX
- 18:00 | León vs Querétaro
- 20:00 | Santos Laguna vs Tigres UANL
- 20:07 | Guadalajara vs Cruz Azul
- 22:05 | América vs Pachuca