Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día. / FRANCK FIFE

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

15:00 | Alianza Universidad vs Los Chankas - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Inglaterra - Premier League

6:30 | Chelsea vs Fulham - ESPN, Disney Plus

9:00 | Wolverhampton Wanderers vs Everton - Disney Plus

9:00 | Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth - Disney Plus

9:00 | Sunderland vs Brentford - Disney Plus

9:00 | Manchester United vs Burnley - ESPN2, Disney Plus

11:30 | Leeds United vs Newcastle United - Disney Plus

España - LaLiga

10:00 | Deportivo Alavés vs Atlético Madrid - Disney Plus

12:00 | Real Oviedo vs Real Sociedad - DIRECTV Sports, DGO

12:30 | Girona vs Sevilla - Disney Plus

14:30 | Real Madrid vs Mallorca - DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

11:30 | Parma vs Atalanta - Disney Plus

11:30 | Bologna vs Como - Disney Plus

13:45 | Pisa vs Roma - Disney Plus

13:45 | Napoli vs Cagliari - Disney Plus

Alemania - Bundesliga

8:30 | Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt - Disney Plus

8:30 | Stuttgart vs Borussia M’gladbach - Disney Plus

8:30 | RB Leipzig vs Heidenheim - Disney Plus

8:30 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen - Disney Plus

11:30 | Augsburg vs Bayern München - ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

10:00 | Lorient vs Lille - Disney Plus

12:00 | Nantes vs Auxerre - Disney Plus

14:05 | Toulouse vs PSG - Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

9:30 | Casa Pia vs Nacional

12:00 | Vitória Guimarães vs Arouca - GOLTV

12:00 | AVS vs Famalicão

14:15 | Sporting CP vs Porto - GOLTV

Argentina - Liga Profesional

12:45 | San Lorenzo vs Huracán - ESPN Premium, Disney Plus

15:00 | Central Córdoba SdE vs Estudiantes - TNT Sports

15:00 | Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors - ESPN Premium, Disney Plus

17:15 | Sarmiento vs Rosario Central - TNT Sports

19:30 | Vélez Sarsfield vs Lanús - ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

14:00 | Ceará vs Juventude

16:30 | Botafogo vs RB Bragantino

19:00 | Cruzeiro vs São Paulo

Chile - Primera División de Chile

11:30 | Huachipato vs Coquimbo Unido - TNT Sports, Max

14:00 | O’Higgins vs Audax Italiano - TNT Sports, Max

16:30 | Universidad Católica vs Cobresal - TNT Sports, Max

19:00 | Deportes Iquique vs Deportes Limache - TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

14:00 | Boyacá Chicó vs Unión Magdalena - RCN Nuestra Tele, Win Sports

18:20 | Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga - RCN Nuestra Tele, Win Sports

20:30 | Deportivo Cali vs Medellín - RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

14:00 | Independiente del Valle vs Técnico Universitario - Canal del Fútbol, Zapping

16:30 | LDU Quito vs Macará - Canal del Fútbol, Zapping

16:30 | Mushuc Runa vs Manta - Canal del Fútbol, Zapping

19:00 | Aucas vs Emelec - Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

14:00 | Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo - Tigo Sports

16:30 | Olimpia vs Sportivo Luqueño - Tigo Sports

Uruguay - Primera División

11:30 | Liverpool vs Defensor Sporting - Disney Plus

14:00 | River Plate vs Nacional - Disney Plus

México - Liga MX

18:00 | León vs Querétaro

20:00 | Santos Laguna vs Tigres UANL

20:07 | Guadalajara vs Cruz Azul

22:05 | América vs Pachuca