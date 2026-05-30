Partidos de hoy sábado 30 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 30 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 ADT vs Cusco Liga 1 Max
- 15:00 Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
- 17:30 Sport Boys vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
- 20:00 Universitario vs Sport Huancayo Liga 1 Max
Europa - UEFA Champions League
- 11:00 PSG vs Arsenal ESPN
Amistoso
- 8:30 India vs Zimbabue
- 13:30 Jamaica vs Nigeria
- 18:30 Ecuador vs Arabia Saudita Canal del Futbol
- 20:00 Corea del Sur vs Trinidad y Tobago Movistar Liga de Campeones 2, Now Player
- 21:00 México vs Australia Canal 5
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 19:00 Toluca vs Tigres UANL Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Athletico-PR vs Mirassol Fanatiz
- 14:00 Flamengo vs Coritiba Fanatiz
- 15:30 Bahia vs Botafogo Fanatiz
- 15:30 Grêmio vs Corinthians Fanatiz
- 18:00 Santos vs Vitória Fanatiz
Chile - Primera División de Chile
- 14:00 La Serena vs Colo-Colo TNT SPORTS Premium
- 16:30 Universidad Chile vs Deportes Concepción TNT SPORTS Premium
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Manta vs Libertad
- 16:30 LDU Quito vs Orense
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Delfin