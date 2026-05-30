Por Redacción EC

Partidos de hoy sábado 30 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 30 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 ADT vs Cusco Liga 1 Max
  • 15:00 Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
  • 17:30 Sport Boys vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
  • 20:00 Universitario vs Sport Huancayo Liga 1 Max

Europa - UEFA Champions League

  • 11:00 PSG vs Arsenal ESPN

Amistoso

  • 8:30 India vs Zimbabue
  • 13:30 Jamaica vs Nigeria
  • 18:30 Ecuador vs Arabia Saudita Canal del Futbol
  • 20:00 Corea del Sur vs Trinidad y Tobago Movistar Liga de Campeones 2, Now Player
  • 21:00 México vs Australia Canal 5

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 19:00 Toluca vs Tigres UANL Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Athletico-PR vs Mirassol Fanatiz
  • 14:00 Flamengo vs Coritiba Fanatiz
  • 15:30 Bahia vs Botafogo Fanatiz
  • 15:30 Grêmio vs Corinthians Fanatiz
  • 18:00 Santos vs Vitória Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 14:00 La Serena vs Colo-Colo TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Universidad Chile vs Deportes Concepción TNT SPORTS Premium

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Manta vs Libertad
  • 16:30 LDU Quito vs Orense
  • 19:00 Deportivo Cuenca vs Delfin
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