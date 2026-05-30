Partidos de hoy sábado 30 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 30 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

11:00 ADT vs Cusco Liga 1 Max

15:00 Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II College Liga 1 Max

17:30 Sport Boys vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max

20:00 Universitario vs Sport Huancayo Liga 1 Max

Europa - UEFA Champions League

11:00 PSG vs Arsenal ESPN

Amistoso

8:30 India vs Zimbabue

13:30 Jamaica vs Nigeria

18:30 Ecuador vs Arabia Saudita Canal del Futbol

20:00 Corea del Sur vs Trinidad y Tobago Movistar Liga de Campeones 2, Now Player

21:00 México vs Australia Canal 5

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

19:00 Toluca vs Tigres UANL Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

14:00 Athletico-PR vs Mirassol Fanatiz

14:00 Flamengo vs Coritiba Fanatiz

15:30 Bahia vs Botafogo Fanatiz

15:30 Grêmio vs Corinthians Fanatiz

18:00 Santos vs Vitória Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

14:00 La Serena vs Colo-Colo TNT SPORTS Premium

16:30 Universidad Chile vs Deportes Concepción TNT SPORTS Premium

Ecuador - Serie A de Ecuador

14:00 Manta vs Libertad

16:30 LDU Quito vs Orense

19:00 Deportivo Cuenca vs Delfin