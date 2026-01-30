Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 31 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Boys vs Los Chankas Liga 1 Max
  • 15:15 Juan Pablo II College vs FC Cajamarca Liga 1 Max
  • 18:30 Melgar vs Cienciano Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 10:00 Leeds United vs Arsenal ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Brighton & Hove Albion vs Everton Disney Plus
  • 10:00 Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth Disney Plus
  • 12:30 Chelsea vs West Ham United ESPN 2, Disney Plus
  • 15:00 Liverpool vs Newcastle United ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Real Oviedo vs Girona DIRECTV, DGO
  • 10:15 Osasuna vs Villarreal ESPN 2, Disney Plus
  • 12:30 Levante vs Atlético Madrid DIRECTV, DGO
  • 15:00 Elche vs Barcelona DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 9:00 Pisa vs Sassuolo Disney Plus
  • 12:00 Napoli vs Fiorentina ESPN 3, Disney Plus
  • 14:45 Cagliari vs Verona ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Augsburg vs St. Pauli Disney Plus
  • 9:30 RB Leipzig vs Mainz 05 Disney Plus
  • 9:30 Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen Disney Plus
  • 9:30 Werder Bremen vs Borussia M’gladbach Disney Plus
  • 9:30 Hoffenheim vs Union Berlin Disney Plus
  • 12:30 Hamburger SV vs Bayern München ESPN, Disney Plus Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Paris vs Olympique Marseille ESPN 4, Disney Plus Plus
  • 13:00 Lorient vs Nantes Disney Plus
  • 15:05 Monaco vs Rennes

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Santa Clara vs Estoril
  • 13:00 Rio Ave vs Arouca
  • 15:30 Alverca vs Estrela

Argentina - Liga Profesional

  • 15:30 San Lorenzo vs Central Córdoba ESPN Premium, Disney Plus
  • 17:45 Independiente vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney Plus
  • 20:00 Atlético Tucumán vs Huracán ESPN Premium, Disney Plus
  • 20:00 Talleres Córdoba vs Platense TNT Sports

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 Deportes Limache vs Colo-Colo
  • 16:00 Cobresal vs Huachipato

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Cúcuta Deportivo vs Fortaleza CEIF Win Sports
  • 18:10 Boyacá Chicó vs Santa Fe Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Nacional Asunción vs 2 de Mayo
  • 18:15 Sportivo Ameliano vs Sportivo San Lorenzo

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 14:30 Rayo Zuliano vs Zamora
  • 16:00 Carabobo vs Portuguesa
  • 18:00 Deportivo La Guaira vs Monagas

México - Liga MX

  • 17:00 América vs Necaxa
  • 18:00 Atlas vs Mazatlán
  • 18:00 Atlético San Luis vs Guadalajara
  • 20:00 Monterrey vs Tijuana
  • 20:10 León vs Tigres UANL

