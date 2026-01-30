Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 31 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Sport Boys vs Los Chankas Liga 1 Max
- 15:15 Juan Pablo II College vs FC Cajamarca Liga 1 Max
- 18:30 Melgar vs Cienciano Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Leeds United vs Arsenal ESPN, Disney Plus
- 10:00 Brighton & Hove Albion vs Everton Disney Plus
- 10:00 Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth Disney Plus
- 12:30 Chelsea vs West Ham United ESPN 2, Disney Plus
- 15:00 Liverpool vs Newcastle United ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Real Oviedo vs Girona DIRECTV, DGO
- 10:15 Osasuna vs Villarreal ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 Levante vs Atlético Madrid DIRECTV, DGO
- 15:00 Elche vs Barcelona DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 9:00 Pisa vs Sassuolo Disney Plus
- 12:00 Napoli vs Fiorentina ESPN 3, Disney Plus
- 14:45 Cagliari vs Verona ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Augsburg vs St. Pauli Disney Plus
- 9:30 RB Leipzig vs Mainz 05 Disney Plus
- 9:30 Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen Disney Plus
- 9:30 Werder Bremen vs Borussia M’gladbach Disney Plus
- 9:30 Hoffenheim vs Union Berlin Disney Plus
- 12:30 Hamburger SV vs Bayern München ESPN, Disney Plus Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 Paris vs Olympique Marseille ESPN 4, Disney Plus Plus
- 13:00 Lorient vs Nantes Disney Plus
- 15:05 Monaco vs Rennes
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Santa Clara vs Estoril
- 13:00 Rio Ave vs Arouca
- 15:30 Alverca vs Estrela
Argentina - Liga Profesional
- 15:30 San Lorenzo vs Central Córdoba ESPN Premium, Disney Plus
- 17:45 Independiente vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney Plus
- 20:00 Atlético Tucumán vs Huracán ESPN Premium, Disney Plus
- 20:00 Talleres Córdoba vs Platense TNT Sports
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 Deportes Limache vs Colo-Colo
- 16:00 Cobresal vs Huachipato
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Fortaleza CEIF Win Sports
- 18:10 Boyacá Chicó vs Santa Fe Win Sports
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Nacional Asunción vs 2 de Mayo
- 18:15 Sportivo Ameliano vs Sportivo San Lorenzo
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 14:30 Rayo Zuliano vs Zamora
- 16:00 Carabobo vs Portuguesa
- 18:00 Deportivo La Guaira vs Monagas
México - Liga MX
- 17:00 América vs Necaxa
- 18:00 Atlas vs Mazatlán
- 18:00 Atlético San Luis vs Guadalajara
- 20:00 Monterrey vs Tijuana
- 20:10 León vs Tigres UANL
