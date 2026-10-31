Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 15:30 Alianza Atlético vs Juan Pablo II College vía Liga 1 MAX, Liga 1 Play, DGO

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Chelsea vs Manchester United Disney Plus
  • 10:00 Manchester City vs Brighton & Hove Albion Disney Plus
  • 10:00 Hull City vs Ipswich Town Disney Plus
  • 10:00 Coventry City vs Sunderland Disney Plus
  • 10:00 Brentford vs Nottingham Forest Disney Plus
  • 10:00 AFC Bournemouth vs Leeds United Disney Plus
  • 12:30 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Disney Plus
  • 15:00 Aston Villa vs Fulham Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Levante vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, DGO
  • 10:15 Rayo Vallecano vs Celta de Vigo ESPN, Disney Plus
  • 12:30 Real Betis vs Málaga DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Barcelona vs Deportivo Alavés ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 9:00 Bologna vs Monza Disney Plus
  • 12:00 Udinese vs Roma Disney Plus
  • 14:45 Milan vs Internazionale Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Werder Bremen vs Hoffenheim Disney Plus
  • 9:30 Schalke 04 vs RB Leipzig Disney Plus
  • 9:30 Borussia M’gladbach vs Paderborn Disney Plus
  • 9:30 Bayer Leverkusen vs Stuttgart Disney Plus
  • 9:30 Augsburg vs Freiburg Disney Plus
  • 12:30 Bayern München vs Borussia Dortmund Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Troyes vs Le Mans Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Moreirense vs Estrela
  • 15:30 Porto vs Estoril DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Deportivo Riestra vs Talleres Córdoba ESPN Premium, Disney Plus
  • 17:15 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo TNT Sports, Max
  • 19:30 Estudiantes vs Instituto ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Real Oruro vs Nacional Potosí
  • 16:15 ABB vs San Antonio Bulo Bulo

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Coritiba vs Vitória Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 O’Higgins vs Ñublense TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Llaneros vs Junior RCN, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 11:30 Delfin vs Deportivo Cuenca Zapping
  • 14:00 Emelec vs Leones del Norte Zapping
  • 16:30 Macará vs Barcelona Zapping

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Racing vs Cerro Largo Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 11:00 Cerro vs Central Español Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 14:30 Peñarol vs Wanderers Disney Plus, DIRECTV Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:00 Deportivo Recoleta vs Sportivo Ameliano Tigo Sports
  • 17:30 Sportivo Luqueño vs Nacional Asunción Tigo Sports
  • 17:30 Sportivo San Lorenzo vs Libertad Tigo Sports

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