Partidos de hoy, sábado 4 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 13:15 Deportivo Garcilaso vs Sport Boys Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Melgar vs Cusco Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:00 Universitario vs Alianza Lima Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 7:00 Real Sociedad vs Levante DIRECTV Sports, DGO
- 9:15 Mallorca vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Real Betis vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Atlético Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Sassuolo vs Cagliari ESPN3, Disney+ Premium
- 11:00 Verona vs Fiorentina Disney+ Premium
- 13:45 Lazio vs Parma ESPN3, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Hoffenheim vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 8:30 Freiburg vs Bayern München Disney+ Premium
- 8:30 Borussia M’gladbach vs Heidenheim Disney+ Premium
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Wolfsburg Disney+ Premium
- 8:30 Hamburger SV vs Augsburg Disney+ Premium
- 8:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Disney+ Premium
- 11:30 Stuttgart vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Strasbourg vs Nice Disney+ Premium
- 12:00 Brest vs Rennes Disney+ Premium
- 14:05 Lille vs Lens Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Nacional vs Estrela
- 12:00 Moreirense vs Sporting Braga TVI
- 12:00 Rio Ave vs Alverca Sport TV1
- 14:30 Porto vs Famalicão
Inglaterra - FA Cup
- 6:45 Manchester City vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 11:15 Chelsea vs Port Vale Disney+ Premium, ESPN
- 14:00 Southampton vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 11:30 Aldosivi vs Estudiantes Río Cuarto Fanatiz
- 15:30 Independiente vs Racing Club Fanatiz
- 19:00 Rosario Central vs Atlético Tucumán Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Real Tomayapo Futbol Canal
- 16:15 Real Potosí vs Aurora Futbol Canal
- 18:30 San Antonio Bulo Bulo vs Oriente Petrolero Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 16:30 São Paulo vs Cruzeiro Fanatiz
- 18:30 Coritiba vs Fluminense Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay
- 19:00 Vasco da Gama vs Botafogo Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
Chile - Primera División
- 15:30 Deportes Limache vs Unión La Calera Max
- 18:00 Everton vs Ñublense Max
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Deportes Tolima vs Santa Fe RCN, Fanatiz, Win Sports
Ecuador - Serie A
- 14:00 Independiente del Valle vs Orense Zapping
- 16:30 Universidad Católica vs Guayaquil City Zapping
- 19:00 Emelec vs Deportivo Cuenca Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Olimpia vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Cerro Porteño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Deportivo Recoleta vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Racing vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 13:30 Danubio vs Torque Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 17:00 Progreso vs Peñarol Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Venezuela - Primera División
- 14:30 Rayo Zuliano vs Trujillanos
- 16:30 Zamora vs Monagas
- 18:30 Academia Puerto Cabello vs Deportivo Táchira
Países Bajos - Eredivisie
- 9:30 PSV vs Utrecht ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 Telstar vs Groningen ESPN
- 11:45 AZ vs Fortuna Sittard Disney+ Premium
- 14:00 Excelsior vs NEC ESPN
- 14:00 Ajax vs Twente Disney+ Premium
Turquía - Super Lig
- 6:30 Gençlerbirliği vs Göztepe Disney+ Premium, ESPN
- 6:30 Kasımpaşa vs Kayserispor Digiturk Play
- 9:00 Gaziantep FK vs Alanyaspor
- 12:00 Trabzonspor vs Galatasaray Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Monterrey vs Atlético San Luis
- 18:00 Querétaro vs Toluca FOX Mexico, ViX
- 20:00 León vs Atlas ViX
- 20:05 Cruz Azul vs Pachuca
- 22:10 Santos Laguna vs América
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 12:00 Toronto FC vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 15:30 New England vs CF Montréal MLS Season Pass
- 15:30 Real Salt Lake vs Sporting KC MLS Season Pass
- 18:30 Atlanta United vs Columbus Crew MLS Season Pass
- 18:30 Charlotte vs Philadelphia Unión MLS Season Pass
- 18:30 DC United vs Dallas MLS Season Pass
- 18:30 Inter Miami vs Austin MLS Season Pass
- 18:30 New York City vs St. Louis City MLS Season Pass
- 18:30 New York RB vs Cincinnati MLS Season Pass
- 19:30 Chicago Fire vs Nashville SC MLS Season Pass
- 19:30 Houston Dynamo vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
- 20:30 Los Angeles FC vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 21:30 LA Galaxy vs Minnesota United MLS Season Pass
- 21:30 SJ Earthquakes vs San Diego MLS Season Pass
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers MLS Season Pass