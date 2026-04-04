Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 4 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 4 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:15 Deportivo Garcilaso vs Sport Boys Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Melgar vs Cusco Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 20:00 Universitario vs Alianza Lima Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 7:00 Real Sociedad vs Levante DIRECTV Sports, DGO
  • 9:15 Mallorca vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO
  • 11:30 Real Betis vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
  • 14:00 Atlético Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 8:00 Sassuolo vs Cagliari ESPN3, Disney+ Premium
  • 11:00 Verona vs Fiorentina Disney+ Premium
  • 13:45 Lazio vs Parma ESPN3, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Hoffenheim vs Mainz 05 Disney+ Premium
  • 8:30 Freiburg vs Bayern München Disney+ Premium
  • 8:30 Borussia M’gladbach vs Heidenheim Disney+ Premium
  • 8:30 Bayer Leverkusen vs Wolfsburg Disney+ Premium
  • 8:30 Hamburger SV vs Augsburg Disney+ Premium
  • 8:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Disney+ Premium
  • 11:30 Stuttgart vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 10:00 Strasbourg vs Nice Disney+ Premium
  • 12:00 Brest vs Rennes Disney+ Premium
  • 14:05 Lille vs Lens Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Nacional vs Estrela
  • 12:00 Moreirense vs Sporting Braga TVI
  • 12:00 Rio Ave vs Alverca Sport TV1
  • 14:30 Porto vs Famalicão

Inglaterra - FA Cup

  • 6:45 Manchester City vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
  • 11:15 Chelsea vs Port Vale Disney+ Premium, ESPN
  • 14:00 Southampton vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 11:30 Aldosivi vs Estudiantes Río Cuarto Fanatiz
  • 15:30 Independiente vs Racing Club Fanatiz
  • 19:00 Rosario Central vs Atlético Tucumán Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Real Tomayapo Futbol Canal
  • 16:15 Real Potosí vs Aurora Futbol Canal
  • 18:30 San Antonio Bulo Bulo vs Oriente Petrolero Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 16:30 São Paulo vs Cruzeiro Fanatiz
  • 18:30 Coritiba vs Fluminense Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay
  • 19:00 Vasco da Gama vs Botafogo Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay

Chile - Primera División

  • 15:30 Deportes Limache vs Unión La Calera Max
  • 18:00 Everton vs Ñublense Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:30 Deportes Tolima vs Santa Fe RCN, Fanatiz, Win Sports

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Independiente del Valle vs Orense Zapping
  • 16:30 Universidad Católica vs Guayaquil City Zapping
  • 19:00 Emelec vs Deportivo Cuenca Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Olimpia vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Cerro Porteño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Deportivo Recoleta vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Racing vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 13:30 Danubio vs Torque Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 17:00 Progreso vs Peñarol Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Venezuela - Primera División

  • 14:30 Rayo Zuliano vs Trujillanos
  • 16:30 Zamora vs Monagas
  • 18:30 Academia Puerto Cabello vs Deportivo Táchira

Países Bajos - Eredivisie

  • 9:30 PSV vs Utrecht ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:45 Telstar vs Groningen ESPN
  • 11:45 AZ vs Fortuna Sittard Disney+ Premium
  • 14:00 Excelsior vs NEC ESPN
  • 14:00 Ajax vs Twente Disney+ Premium

Turquía - Super Lig

  • 6:30 Gençlerbirliği vs Göztepe Disney+ Premium, ESPN
  • 6:30 Kasımpaşa vs Kayserispor Digiturk Play
  • 9:00 Gaziantep FK vs Alanyaspor
  • 12:00 Trabzonspor vs Galatasaray Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 18:00 Monterrey vs Atlético San Luis
  • 18:00 Querétaro vs Toluca FOX Mexico, ViX
  • 20:00 León vs Atlas ViX
  • 20:05 Cruz Azul vs Pachuca
  • 22:10 Santos Laguna vs América

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 12:00 Toronto FC vs Colorado Rapids MLS Season Pass
  • 15:30 New England vs CF Montréal MLS Season Pass
  • 15:30 Real Salt Lake vs Sporting KC MLS Season Pass
  • 18:30 Atlanta United vs Columbus Crew MLS Season Pass
  • 18:30 Charlotte vs Philadelphia Unión MLS Season Pass
  • 18:30 DC United vs Dallas MLS Season Pass
  • 18:30 Inter Miami vs Austin MLS Season Pass
  • 18:30 New York City vs St. Louis City MLS Season Pass
  • 18:30 New York RB vs Cincinnati MLS Season Pass
  • 19:30 Chicago Fire vs Nashville SC MLS Season Pass
  • 19:30 Houston Dynamo vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
  • 20:30 Los Angeles FC vs Orlando City SC MLS Season Pass
  • 21:30 LA Galaxy vs Minnesota United MLS Season Pass
  • 21:30 SJ Earthquakes vs San Diego MLS Season Pass
  • 21:30 Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers MLS Season Pass

