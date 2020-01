Este sábado 4 de enero del 2020 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, sábado 4 de enero, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

HORARIOS Y CANALES PARA VER FÚTBOL EN VIVO

España – Liga Santander

7:00 | Valencia vs. Eibar | ESPN Play Sur

10:00 | Getafe vs. Real Madrid | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

12:30 | Atlético Madrid vs. Levante | Sky HD

15:00 | Espanyol vs. Barcelona | ESPN Play Sur

Portugal – Primeira Liga

10:30 | Deportivo Aves vs. Santa Clara | Sport TV

10:30 | Boavista vs. Portimonense | SporTV 1

13:00 | Belenenses vs. Sporting Braga | SporTV LIVE

15:30 | Vitória Guimaraes vs. Benfica | ESPN Play Sur

España – Segunda División

7:00 | Fuenlabrad vs. Las Palmas | Mitele Plus, Movistar+

10:00 | Ponferrandina vs. Cádiz | Mitele Plus, Movistar+

12:00 | Lugo vs. Almería | Mitele Plus, Movistar+

12:00 | Tenerife vs. Albacete | Mitele Plus, Movistar+

14:00 | Elche vs. Huesca | Mitele Plus, Movistar+

14:00 | Mirandés vs. Racing Santander | Mitele Plus, Movistar+