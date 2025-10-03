Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Los Chankas vs Cusco Liga 1 Max
  • 15:15 ADT vs Sporting Cristal Liga 1 Max
  • 19:00 Sport Boys vs Sport Huancayo GOLPERU

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Leeds United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Arsenal vs West Ham United ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Manchester United vs Sunderland Disney Plus
  • 11:30 Chelsea vs Liverpool ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 7:00 Real Oviedo vs Levante Disney+ Premium
  • 9:15 Girona vs Valencia DIRECTV Sports
  • 11:30 Athletic Club vs Mallorca Disney+ Premium
  • 14:00 Real Madrid vs Villarreal ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 8:00 Lazio vs Torino Disney+ Premium
  • 8:00 Parma vs Lecce Disney+ Premium
  • 11:00 Internazionale vs Cremonese Disney+ Premium
  • 13:45 Atalanta vs Como Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig ESPN, Disney+ Premium
  • 8:30 Augsburg vs Wolfsburg Disney+ Premium
  • 8:30 Werder Bremen vs St. Pauli Disney+ Premium
  • 8:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin Disney+ Premium
  • 11:30 Eintracht Frankfurt vs Bayern München Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 10:00 Metz vs Olympique Marseille Disney+ Premium
  • 12:00 Brest vs Nantes Disney+ Premium
  • 14:05 Auxerre vs Lens

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Gil Vicente vs Estrela
  • 9:30 Nacional vs Moreirense GOLTV GolTV
  • 12:00 AVS vs Alverca
  • 14:30 Vitória Guimarães vs Santa Clara GOLTV

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 15:00 España Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports
  • 15:00 México Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Argentina Sub-20 vs Italia Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Australia Sub-20 vs Cuba Sub-20 DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Sarmiento vs Gimnasia La Plata TNT Sports
  • 14:45 San Martín San Juan vs Instituto TNT Sports
  • 17:00 Atlético Tucumán vs Platense TNT Sports
  • 17:00 Huracán vs Banfield ESPN Premium
  • 19:15 Lanús vs San Lorenzo TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 16:30 Fluminense vs Atlético Mineiro Fanatiz
  • 16:30 Internacional vs Botafogo Fanatiz
  • 16:30 RB Bragantino vs Grêmio Fanatiz
  • 19:00 Corinthians vs Mirassol Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Envigado vs Atlético Bucaramanga RCN, Win Sports
  • 16:10 Unión Magdalena vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
  • 18:20 Llaneros vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 13:30 DC United vs Charlotte MLS Season Pass
  • 13:30 CF Montréal vs Nashville SC MLS Season Pass
  • 15:30 Dallas vs LA Galaxy MLS Season Pass
  • 18:30 Inter Miami vs New England MLS Season Pass
  • 18:30 New York RB vs Cincinnati MLS Season Pass
  • 18:30 Orlando City SC vs Columbus Crew MLS Season Pass
  • 18:30 Philadelphia Union vs New York City MLS Season Pass
  • 19:30 Austin vs St. Louis City MLS Season Pass
  • 19:30 Chicago Fire vs Toronto FC MLS Season Pass
  • 19:30 Houston Dynamo vs San Diego MLS Season Pass
  • 19:30 Minnesota United vs Sporting KC MLS Season Pass
  • 20:30 Real Salt Lake vs Colorado Rapids MLS Season Pass
  • 21:30 Seattle Sounders FC vs Portland Timbers MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 18:00 Querétaro vs Puebla FOX Sports, Amazon Prime Video, ViX, Tubi
  • 20:00 Tigres UANL vs Cruz Azul Azteca 7
  • 20:00 León vs Toluca TUDN, Univision, FOX Sports
  • 22:05 América vs Santos Laguna TUDN, Canal 5

