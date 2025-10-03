Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 4 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Los Chankas vs Cusco Liga 1 Max
- 15:15 ADT vs Sporting Cristal Liga 1 Max
- 19:00 Sport Boys vs Sport Huancayo GOLPERU
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Leeds United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney Plus
- 9:00 Arsenal vs West Ham United ESPN, Disney Plus
- 9:00 Manchester United vs Sunderland Disney Plus
- 11:30 Chelsea vs Liverpool ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 7:00 Real Oviedo vs Levante Disney+ Premium
- 9:15 Girona vs Valencia DIRECTV Sports
- 11:30 Athletic Club vs Mallorca Disney+ Premium
- 14:00 Real Madrid vs Villarreal ESPN, Disney Plus
Italia - Serie A
- 8:00 Lazio vs Torino Disney+ Premium
- 8:00 Parma vs Lecce Disney+ Premium
- 11:00 Internazionale vs Cremonese Disney+ Premium
- 13:45 Atalanta vs Como Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig ESPN, Disney+ Premium
- 8:30 Augsburg vs Wolfsburg Disney+ Premium
- 8:30 Werder Bremen vs St. Pauli Disney+ Premium
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin Disney+ Premium
- 11:30 Eintracht Frankfurt vs Bayern München Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Metz vs Olympique Marseille Disney+ Premium
- 12:00 Brest vs Nantes Disney+ Premium
- 14:05 Auxerre vs Lens
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Gil Vicente vs Estrela
- 9:30 Nacional vs Moreirense GOLTV GolTV
- 12:00 AVS vs Alverca
- 14:30 Vitória Guimarães vs Santa Clara GOLTV
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 España Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports
- 15:00 México Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Argentina Sub-20 vs Italia Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Australia Sub-20 vs Cuba Sub-20 DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Sarmiento vs Gimnasia La Plata TNT Sports
- 14:45 San Martín San Juan vs Instituto TNT Sports
- 17:00 Atlético Tucumán vs Platense TNT Sports
- 17:00 Huracán vs Banfield ESPN Premium
- 19:15 Lanús vs San Lorenzo TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 16:30 Fluminense vs Atlético Mineiro Fanatiz
- 16:30 Internacional vs Botafogo Fanatiz
- 16:30 RB Bragantino vs Grêmio Fanatiz
- 19:00 Corinthians vs Mirassol Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Envigado vs Atlético Bucaramanga RCN, Win Sports
- 16:10 Unión Magdalena vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
- 18:20 Llaneros vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 13:30 DC United vs Charlotte MLS Season Pass
- 13:30 CF Montréal vs Nashville SC MLS Season Pass
- 15:30 Dallas vs LA Galaxy MLS Season Pass
- 18:30 Inter Miami vs New England MLS Season Pass
- 18:30 New York RB vs Cincinnati MLS Season Pass
- 18:30 Orlando City SC vs Columbus Crew MLS Season Pass
- 18:30 Philadelphia Union vs New York City MLS Season Pass
- 19:30 Austin vs St. Louis City MLS Season Pass
- 19:30 Chicago Fire vs Toronto FC MLS Season Pass
- 19:30 Houston Dynamo vs San Diego MLS Season Pass
- 19:30 Minnesota United vs Sporting KC MLS Season Pass
- 20:30 Real Salt Lake vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 21:30 Seattle Sounders FC vs Portland Timbers MLS Season Pass
México - Liga MX
- 18:00 Querétaro vs Puebla FOX Sports, Amazon Prime Video, ViX, Tubi
- 20:00 Tigres UANL vs Cruz Azul Azteca 7
- 20:00 León vs Toluca TUDN, Univision, FOX Sports
- 22:05 América vs Santos Laguna TUDN, Canal 5