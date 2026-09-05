Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Sport Huancayo vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max
  • 18:00 Cusco vs Deportivo Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max
  • 20:30 Universitario vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Newcastle United vs AFC Bournemouth ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Brentford vs Sunderland Disney Plus
  • 9:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Disney Plus
  • 9:00 Fulham vs Crystal Palace Disney Plus
  • 9:00 Manchester City vs Coventry City ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Disney Plus
  • 11:30 Hull City vs Aston Villa Disney Plus

España - LaLiga

  • 9:15 Athletic Club vs Atlético Madrid ESPN 3, Disney Plus
  • 11:30 Rayo Vallecano vs Racing Santander DIRECTV Sports, DGO
  • 14:00 Villarreal vs Deportivo La Coruña DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 8:00 Fiorentina vs Torino Disney Plus
  • 11:00 Internazionale vs Napoli Disney Plus
  • 13:45 Roma vs Atalanta Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin Disney Plus
  • 8:30 Borussia M’gladbach vs Elversberg Disney Plus
  • 8:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Disney Plus
  • 8:30 Paderborn vs Freiburg Disney Plus
  • 8:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Disney Plus
  • 11:30 Schalke 04 vs Bayern München ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 10:15 Lens vs Lorient Disney Plus
  • 13:45 Le Havre vs Brest Disney Plus
  • 13:45 Nice vs Le Mans Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Estrela vs Famalicão
  • 12:00 Marítimo vs Benfica
  • 12:00 Alverca vs Sporting Braga
  • 14:30 Sporting CP vs Nacional

Argentina - Liga Profesional

  • 11:30 Aldosivi vs Banfield ESPN Premium, Disney Plus
  • 12:30 Gimnasia La Plata vs Tigre TNT Sports, Max
  • 14:30 Gimnasia Mendoza vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney Plus
  • 17:00 San Lorenzo vs Talleres Córdoba TNT Sports, Max
  • 19:15 Vélez Sarsfield vs Estudiantes ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Guabirá vs Real Potosí Entel Gol
  • 16:15 Aurora vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
  • 18:30 Oriente Petrolero vs Always Ready Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 RB Bragantino vs Bahia
  • 16:30 São Paulo vs Atlético Mineiro
  • 19:00 Fluminense vs Vasco da Gama

Chile - Primera División de Chile

  • 16:30 Everton vs Universidad Católica TNT Sports, Max
  • 19:00 Universidad Chile vs Coquimbo Unido TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Boyacá Chicó vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 16:00 Santa Fe vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 18:10 Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 20:20 Junior vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 18:00 Independiente del Valle vs Macará Teleamazonas, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Sportivo San Lorenzo vs 2 de Mayo Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 13:00 Danubio vs Peñarol Disney Plus
  • 16:00 Deportivo Maldonado vs Wanderers Disney Plus

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:00 Portuguesa vs Zamora

México - Liga MX

  • 18:00 Atlético San Luis vs Guadalajara
  • 20:00 Tigres UANL vs Necaxa
  • 22:00 Atlas vs Atlante

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.