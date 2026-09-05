Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Sport Huancayo vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max
- 18:00 Cusco vs Deportivo Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max
- 20:30 Universitario vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Newcastle United vs AFC Bournemouth ESPN, Disney Plus
- 9:00 Brentford vs Sunderland Disney Plus
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Disney Plus
- 9:00 Fulham vs Crystal Palace Disney Plus
- 9:00 Manchester City vs Coventry City ESPN, Disney Plus
- 9:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Disney Plus
- 11:30 Hull City vs Aston Villa Disney Plus
España - LaLiga
- 9:15 Athletic Club vs Atlético Madrid ESPN 3, Disney Plus
- 11:30 Rayo Vallecano vs Racing Santander DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Villarreal vs Deportivo La Coruña DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 8:00 Fiorentina vs Torino Disney Plus
- 11:00 Internazionale vs Napoli Disney Plus
- 13:45 Roma vs Atalanta Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin Disney Plus
- 8:30 Borussia M’gladbach vs Elversberg Disney Plus
- 8:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Disney Plus
- 8:30 Paderborn vs Freiburg Disney Plus
- 8:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Disney Plus
- 11:30 Schalke 04 vs Bayern München ESPN, Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 10:15 Lens vs Lorient Disney Plus
- 13:45 Le Havre vs Brest Disney Plus
- 13:45 Nice vs Le Mans Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Estrela vs Famalicão
- 12:00 Marítimo vs Benfica
- 12:00 Alverca vs Sporting Braga
- 14:30 Sporting CP vs Nacional
Argentina - Liga Profesional
- 11:30 Aldosivi vs Banfield ESPN Premium, Disney Plus
- 12:30 Gimnasia La Plata vs Tigre TNT Sports, Max
- 14:30 Gimnasia Mendoza vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney Plus
- 17:00 San Lorenzo vs Talleres Córdoba TNT Sports, Max
- 19:15 Vélez Sarsfield vs Estudiantes ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 Guabirá vs Real Potosí Entel Gol
- 16:15 Aurora vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
- 18:30 Oriente Petrolero vs Always Ready Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:00 RB Bragantino vs Bahia
- 16:30 São Paulo vs Atlético Mineiro
- 19:00 Fluminense vs Vasco da Gama
Chile - Primera División de Chile
- 16:30 Everton vs Universidad Católica TNT Sports, Max
- 19:00 Universidad Chile vs Coquimbo Unido TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Boyacá Chicó vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 16:00 Santa Fe vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 18:10 Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:20 Junior vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 18:00 Independiente del Valle vs Macará Teleamazonas, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Sportivo San Lorenzo vs 2 de Mayo Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 13:00 Danubio vs Peñarol Disney Plus
- 16:00 Deportivo Maldonado vs Wanderers Disney Plus
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:00 Portuguesa vs Zamora
México - Liga MX
- 18:00 Atlético San Luis vs Guadalajara
- 20:00 Tigres UANL vs Necaxa
- 22:00 Atlas vs Atlante