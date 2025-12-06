Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Aston Villa vs Arsenal ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, ESPN Brazil
- 10:00 Manchester City vs Sunderland ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, ESPN Brazil
- 10:00 AFC Bournemouth vs Chelsea Disney+ Premium Chile, Sport 24 Extra, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 10:00 Everton vs Nottingham Forest Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 10:00 Tottenham Hotspur vs Brentford Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 10:00 Newcastle United vs Burnley Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max
- 12:30 Leeds United vs Liverpool Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max
España - LaLiga
- 8:00 Villarreal vs Getafe ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil
- 10:15 Deportivo Alavés vs Real Sociedad ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN3 Argentina
- 12:30 Real Betis vs Barcelona ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil
- 15:00 Athletic Club vs Atlético Madrid ESPN Colombia, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 9:00 Sassuolo vs Fiorentina Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 12:00 Internazionale vs Como Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 14:45 Hellas Verona vs Atalanta Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Augsburg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium Chile, Bet365, SporTV, Globoplay, Zapping
- 9:30 Köln vs St. Pauli Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Stuttgart vs Bayern München ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, ESPN Premium Chile
- 9:30 Wolfsburg vs Union Berlin Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Heidenheim vs Freiburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 12:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Francia - Ligue 1
- 11:00 Nantes vs Lens Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:00 Toulouse vs Strasbourg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 15:05 PSG vs Rennes ESPN2
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 14:30 Inter Miami vs Vancouver Whitecaps Apple TV, MLS Season Pass
México - Liga MX
- 20:00 Toluca vs Monterrey TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
- 22:10 Tigres UANL vs Cruz Azul fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Canal 5 Televisa