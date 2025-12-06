Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Aston Villa vs Arsenal ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, ESPN Brazil
  • 10:00 Manchester City vs Sunderland ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, ESPN Brazil
  • 10:00 AFC Bournemouth vs Chelsea Disney+ Premium Chile, Sport 24 Extra, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 10:00 Everton vs Nottingham Forest Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
  • 10:00 Tottenham Hotspur vs Brentford Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 10:00 Newcastle United vs Burnley Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max
  • 12:30 Leeds United vs Liverpool Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max

España - LaLiga

  • 8:00 Villarreal vs Getafe ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil
  • 10:15 Deportivo Alavés vs Real Sociedad ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN3 Argentina
  • 12:30 Real Betis vs Barcelona ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil
  • 15:00 Athletic Club vs Atlético Madrid ESPN Colombia, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 9:00 Sassuolo vs Fiorentina Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
  • 12:00 Internazionale vs Como Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 14:45 Hellas Verona vs Atalanta Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Augsburg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium Chile, Bet365, SporTV, Globoplay, Zapping
  • 9:30 Köln vs St. Pauli Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 9:30 Stuttgart vs Bayern München ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, ESPN Premium Chile
  • 9:30 Wolfsburg vs Union Berlin Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 9:30 Heidenheim vs Freiburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 12:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Nantes vs Lens Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 13:00 Toulouse vs Strasbourg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
  • 15:05 PSG vs Rennes ESPN2

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 14:30 Inter Miami vs Vancouver Whitecaps Apple TV, MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 20:00 Toluca vs Monterrey TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
  • 22:10 Tigres UANL vs Cruz Azul fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Canal 5 Televisa

