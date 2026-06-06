Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 6 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 6 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso Internacional Femenino

  • 16:30 | Brasil vs EE. UU. ESPN, Disney Plus

Amistoso

  • 8:00 | Bélgica vs Túnez
  • 8:00 | Lutuania vs Letonia
  • 11:00 | Armenia vs Kazajstán
  • 12:00 | Gibraltar vs Islas Caimán
  • 12:45 | Portugal vs Chile
  • 12:45 | Rumania vs Gales
  • 13:00 | Albania vs Luxemburgo
  • 13:30 | EEUU vs. Alemania
  • 14:00 | Suiza vs Australia
  • 14:00 | Panamá vs Bosnia-Herzegovina
  • 15:00 | Inglaterra vs Nueva Zelanda
  • 15:00 | Bolivia vs Escocia
  • 15:00 | Qatar vs El Salvador
  • 17:00 | Venezuela vs. Turquía
  • 17:00 | Brasil vs Egipto
  • 19:00 | Argentina vs Honduras

Bolivia - Primera División

  • 14:00 | ABB vs Independiente Petrolero

Uruguay - Primera División

  • 8:00 | Central Español vs Racing
  • 13:00 | Torque vs Deportivo Maldonado
  • 16:30 | Nacional vs Juventud
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