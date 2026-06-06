Partidos de hoy, sábado 6 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 6 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Amistoso Internacional Femenino
- 16:30 | Brasil vs EE. UU. ESPN, Disney Plus
Amistoso
- 8:00 | Bélgica vs Túnez
- 8:00 | Lutuania vs Letonia
- 11:00 | Armenia vs Kazajstán
- 12:00 | Gibraltar vs Islas Caimán
- 12:45 | Portugal vs Chile
- 12:45 | Rumania vs Gales
- 13:00 | Albania vs Luxemburgo
- 13:30 | EEUU vs. Alemania
- 14:00 | Suiza vs Australia
- 14:00 | Panamá vs Bosnia-Herzegovina
- 15:00 | Inglaterra vs Nueva Zelanda
- 15:00 | Bolivia vs Escocia
- 15:00 | Qatar vs El Salvador
- 17:00 | Venezuela vs. Turquía
- 17:00 | Brasil vs Egipto
- 19:00 | Argentina vs Honduras
Bolivia - Primera División
- 14:00 | ABB vs Independiente Petrolero
Uruguay - Primera División
- 8:00 | Central Español vs Racing
- 13:00 | Torque vs Deportivo Maldonado
- 16:30 | Nacional vs Juventud