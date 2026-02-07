Partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026: programación TV, horarios y canales para ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 ADT vs Sport Boys Movistar Play, Liga 1 MAX
  • 15:15 Atlético Grau vs Sport Huancayo Movistar Play, Liga 1 MAX
  • 20:00 Cusco vs Universitario Movistar Play, Liga 1 MAX

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Manchester United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Arsenal vs Sunderland Disney Plus
  • 10:00 Wolverhampton Wanderers vs Chelsea Disney Plus
  • 10:00 Burnley vs West Ham United Disney Plus
  • 10:00 Fulham vs Everton Disney Plus
  • 10:00 AFC Bournemouth vs Aston Villa ESPN 2, Disney Plus
  • 12:30 Newcastle United vs Brentford ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Rayo Vallecano vs Real Oviedo ESPN 2, Disney Plus
  • 10:15 Barcelona vs Mallorca ESPN, Disney Plus
  • 12:30 Sevilla vs Girona DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Real Sociedad vs Elche DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 12:00 Genoa vs Napoli ESPN 2, Disney Plus
  • 14:45 Fiorentina vs Torino ESPN 4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Wolfsburg vs Borussia Dortmund Disney Plus
  • 9:30 St. Pauli vs Stuttgart Disney Plus
  • 9:30 Mainz 05 vs Augsburg Disney Plus
  • 9:30 Freiburg vs Werder Bremen Disney Plus
  • 9:30 Heidenheim vs Hamburger SV Disney Plus
  • 12:30 Borussia M’gladbach vs Bayer Leverkusen Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Lens vs Rennes Disney Plus
  • 13:00 Brest vs Lorient Disney Plus
  • 15:05 Nantes vs Olympique Lyonnais

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Aldosivi vs Rosario Central ESPN Premium, Disney Plus
  • 16:00 Racing Club vs Argentinos Juniors TNT Sports, Max
  • 18:00 River Plate vs Tigre ESPN Premium, Disney Plus
  • 20:15 Belgrano vs Banfield ESPN Premium, Disney Plus
  • 20:15 Newell’s Old Boys vs Defensa y Justicia TNT Sports, Max

Chile - Primera División

  • 10:00 Coquimbo Unido vs Palestino TNT Sports
  • 16:00 O’Higgins vs La Serena TNT Sports
  • 18:30 Colo-Colo vs Everton TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Rionegro Águilas vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win Play
  • 16:10 Deportes Tolima vs Llaneros Fanatiz, Win Play
  • 18:20 Santa Fe vs Atlético Nacional Fanatiz, Win Play, RCN
  • 20:30 Junior vs Boyacá Chicó Fanatiz, Win Play, RCN

Paraguay - Primera División

  • 16:00 Rubio Ñú vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:15 2 de Mayo vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 15:00 Progreso vs Central Español Disney+ Premium
  • 18:30 Peñarol vs Torque Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Zamora vs Estudiantes Mérida
  • 17:00 Caracas vs Academia Puerto Cabello
  • 18:30 Monagas vs UCV

Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF

  • 18:00 México Sub-17 vs Saint Martin Sub-17 Disney+ Premium
  • 19:00 St. Kitts & Nevis Sub-17 vs EE. UU. Sub-17 Disney+ Premium
  • 20:00 Anguila Sub-17 vs Panamá Sub-17 Disney+ Premium
  • 21:00 Granada Sub-17 vs Guatemala Sub-17 Disney+ Premium

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

  • 16:00 Ecuador Sub-20 vs Argentina Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
  • 16:00 Bolivia Sub-20 vs Brasil Sub-20 DGO, DIRECTV Sports

México - Liga MX

  • 18:00 Querétaro vs León
  • 18:00 Toluca vs Cruz Azul
  • 20:05 Atlas vs Pumas UNAM
  • 22:06 Pachuca vs Juárez
  • 22:10 América vs Monterrey

