Partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026: programación TV, horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 ADT vs Sport Boys Movistar Play, Liga 1 MAX
- 15:15 Atlético Grau vs Sport Huancayo Movistar Play, Liga 1 MAX
- 20:00 Cusco vs Universitario Movistar Play, Liga 1 MAX
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Manchester United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney Plus
- 10:00 Arsenal vs Sunderland Disney Plus
- 10:00 Wolverhampton Wanderers vs Chelsea Disney Plus
- 10:00 Burnley vs West Ham United Disney Plus
- 10:00 Fulham vs Everton Disney Plus
- 10:00 AFC Bournemouth vs Aston Villa ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 Newcastle United vs Brentford ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Rayo Vallecano vs Real Oviedo ESPN 2, Disney Plus
- 10:15 Barcelona vs Mallorca ESPN, Disney Plus
- 12:30 Sevilla vs Girona DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Real Sociedad vs Elche DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 12:00 Genoa vs Napoli ESPN 2, Disney Plus
- 14:45 Fiorentina vs Torino ESPN 4, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Wolfsburg vs Borussia Dortmund Disney Plus
- 9:30 St. Pauli vs Stuttgart Disney Plus
- 9:30 Mainz 05 vs Augsburg Disney Plus
- 9:30 Freiburg vs Werder Bremen Disney Plus
- 9:30 Heidenheim vs Hamburger SV Disney Plus
- 12:30 Borussia M’gladbach vs Bayer Leverkusen Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 Lens vs Rennes Disney Plus
- 13:00 Brest vs Lorient Disney Plus
- 15:05 Nantes vs Olympique Lyonnais
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Aldosivi vs Rosario Central ESPN Premium, Disney Plus
- 16:00 Racing Club vs Argentinos Juniors TNT Sports, Max
- 18:00 River Plate vs Tigre ESPN Premium, Disney Plus
- 20:15 Belgrano vs Banfield ESPN Premium, Disney Plus
- 20:15 Newell’s Old Boys vs Defensa y Justicia TNT Sports, Max
Chile - Primera División
- 10:00 Coquimbo Unido vs Palestino TNT Sports
- 16:00 O’Higgins vs La Serena TNT Sports
- 18:30 Colo-Colo vs Everton TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Rionegro Águilas vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win Play
- 16:10 Deportes Tolima vs Llaneros Fanatiz, Win Play
- 18:20 Santa Fe vs Atlético Nacional Fanatiz, Win Play, RCN
- 20:30 Junior vs Boyacá Chicó Fanatiz, Win Play, RCN
Paraguay - Primera División
- 16:00 Rubio Ñú vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:15 2 de Mayo vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 15:00 Progreso vs Central Español Disney+ Premium
- 18:30 Peñarol vs Torque Disney+ Premium
Venezuela - Primera División
- 16:00 Zamora vs Estudiantes Mérida
- 17:00 Caracas vs Academia Puerto Cabello
- 18:30 Monagas vs UCV
Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF
- 18:00 México Sub-17 vs Saint Martin Sub-17 Disney+ Premium
- 19:00 St. Kitts & Nevis Sub-17 vs EE. UU. Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 Anguila Sub-17 vs Panamá Sub-17 Disney+ Premium
- 21:00 Granada Sub-17 vs Guatemala Sub-17 Disney+ Premium
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Ecuador Sub-20 vs Argentina Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
- 16:00 Bolivia Sub-20 vs Brasil Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
México - Liga MX
- 18:00 Querétaro vs León
- 18:00 Toluca vs Cruz Azul
- 20:05 Atlas vs Pumas UNAM
- 22:06 Pachuca vs Juárez
- 22:10 América vs Monterrey
