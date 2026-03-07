Partidos de hoy, sábado 7 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 7 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Deportivo Moquegua vs Sport Huancayo Liga 1 MAX
- 13:15 Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca Liga 1 MAX
- 15:30 Sporting Cristal vs Alianza Atlético Liga 1 MAX
- 19:00 Cusco vs Deportivo Garcilaso Liga 1 MAX
España - LaLiga
- 8:00 Osasuna vs Mallorca DIRECTV Sports DIRECTV Sports
- 10:15 Levante vs Girona DIRECTV Sports ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Atlético Madrid vs Real Sociedad DIRECTV Sports
- 15:00 Athletic Club vs Barcelona DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 9:00 Cagliari vs Como Disney+ Premium
- 12:00 Atalanta vs Udinese Disney+ Premium
- 14:45 Juventus vs Pisa Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Freiburg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 9:30 Heidenheim vs Hoffenheim Disney+ Premium
- 9:30 Mainz 05 vs Stuttgart Disney+ Premium
- 9:30 RB Leipzig vs Augsburg Disney+ Premium
- 9:30 Wolfsburg vs Hamburger SV Disney+ Premium
- 12:30 Köln vs Borussia Dortmund Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:00 Nantes vs Angers SCO Disney+ Premium
- 13:00 Auxerre vs Strasbourg Disney+ Premium
- 15:05 Toulouse vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Moreirense vs Nacional
- 10:30 Alverca vs AVS
- 13:00 Sporting Braga vs Sporting CP
- 15:30 Estoril vs Casa Pia
Inglaterra - FA Cup
- 7:15 Mansfield Town vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Wrexham vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Newcastle United vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 Everton vs Deportes Limache TNT Sports
- 10:00 Huachipato vs Coquimbo Unido TNT Sports
- 16:00 Audax Italiano vs Colo-Colo TNT Sports
- 18:30 O’Higgins vs Universidad Católica TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Barcelona vs Emelec Zapping
- 16:30 Independiente del Valle vs Mushuc Runa Zapping
- 19:00 Libertad vs LDU Quito Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Guaraní vs Cerro Porteño Tigo Sports
- 18:30 Libertad vs Sportivo Luqueño Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 15:00 Progreso vs Albion Disney+ Premium
- 18:30 Peñarol vs Danubio Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 14:30 New York City vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 16:30 DC United vs Inter Miami MLS Season Pass
- 19:30 Atlanta United vs Real Salt Lake MLS Season Pass
- 19:30 Charlotte vs Austin MLS Season Pass
- 19:30 Columbus Crew vs Chicago Fire MLS Season Pass
- 19:30 Philadelphia Union vs SJ Earthquakes MLS Season Pass
- 20:30 Nashville SC vs Minnesota United MLS Season Pass
- 20:30 Sporting KC vs San Diego MLS Season Pass
- 20:30 St. Louis City vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
- 21:30 Colorado Rapids vs LA Galaxy MLS Season Pass
- 22:30 Los Angeles FC vs Dallas MLS Season Pass
- 22:30 Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
México - Liga MX
- 18:00 Cruz Azul vs Atlético San Luis ViX
- 18:00 Querétaro vs América FOX Mexico
- 20:05 Atlas vs Guadalajara TUDN
- 20:06 Pachuca vs Puebla ViX, FOX One, FOX+
- 22:00 Tigres UANL vs Monterrey Azteca 7