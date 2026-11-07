Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 13:00 ADT vs Sporting Cristal Liga 1 Max
- 15:30 FC Cajamarca vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 18:00 Melgar vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
- 20:30 Cienciano vs Sport Huancayo Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Leeds United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney+ Premium
- 10:00 Arsenal vs Hull City Disney+ Premium
- 10:00 Fulham vs Newcastle United Disney+ Premium
- 12:30 Nottingham Forest vs Manchester City Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Málaga vs Racing Santander DIRECTV Sports
- 10:15 Espanyol vs Deportivo La Coruña DIRECTV Sports
- 12:30 Osasuna vs Athletic Club Disney+ Premium, ESPN 5
- 15:00 Valencia vs Real Madrid DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 9:00 Cagliari vs Frosinone Disney+ Premium
- 9:00 Torino vs Lecce Disney+ Premium
- 12:00 Parma vs Bologna Disney+ Premium
- 14:45 Roma vs Sassuolo Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Borussia Dortmund vs Elversberg Disney+ Premium, ESPN7
- 9:30 Mainz 05 vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
- 9:30 Paderborn vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
- 9:30 RB Leipzig vs Augsburg Disney+ Premium
- 12:30 Stuttgart vs Werder Bremen Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:00 Auxerre vs Paris Disney+ Premium
- 15:05 PSG vs Troyes Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Nacional vs Academico Viseu
- 13:00 Alverca vs Casa Pia
- 15:30 Sporting CP vs Moreirense
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Gimnasia Mendoza vs Independiente Rivadavia TNT Sports
- 13:00 Talleres Córdoba vs Estudiantes Disney+ Premium, ESPN Premium
- 15:30 Argentinos Juniors vs Huracán Max Argentina
- 15:30 Boca Juniors vs Defensa y Justicia Disney+ Premium Chile, TNT Sports
- 15:30 Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium
- 20:00 Instituto vs Newell’s Old Boys Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Real Oruro Entel Gol
- 16:15 Always Ready vs ABB Entel Gol
- 18:30 Guabirá vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
Chile - Primera División de Chile
- 13:00 La Serena vs Palestino max chile, TNT SPORTS Premium
- 15:30 Everton vs Deportes Concepción max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Once Caldas vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
- 18:10 Atlético Nacional vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:15 América de Cali vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Libertad vs Emelec Zapping Sports, Zapping
- 16:30 Leones del Norte vs Guayaquil City Zapping Sports, Zapping
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 16:00 CF Montréal vs Vancouver Whitecaps Apple TV
- 16:00 Chicago Fire vs Columbus Crew Apple TV
- 16:00 DC United vs New York City Apple TV
- 16:00 Cincinnati vs Nashville SC Apple TV
- 16:00 Inter Miami vs Charlotte Apple TV, SCCN, Nexgen
- 16:00 New York RB vs Atlanta United Apple TV
- 16:00 Orlando City SC vs New England Apple TV
- 16:00 Philadelphia Union vs Toronto FC Apple TV, TSN4, RDS Info, RDS App
- 19:00 Austin vs Portland Timbers Apple TV
- 19:00 Dallas vs Colorado Rapids Apple TV
- 19:00 Houston Dynamo vs St. Louis City Apple TV
- 19:00 Minnesota United vs SJ Earthquakes Apple TV
- 19:00 Real Salt Lake vs LA Galaxy Apple TV
- 19:00 San Diego vs Sporting KC Apple TV
- 19:00 Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Pachuca ViX, ViX Mexico, Layvtime
- 20:00 Tigres UANL vs Cruz Azul fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
- 20:00 Toluca vs Monterrey SportyNet, Paramount+, TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa
- 22:10 Pumas UNAM vs América TUDN
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