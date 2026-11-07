Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 13:00 ADT vs Sporting Cristal Liga 1 Max
  • 15:30 FC Cajamarca vs Alianza Atlético Liga 1 Max
  • 18:00 Melgar vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
  • 20:30 Cienciano vs Sport Huancayo Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Leeds United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney+ Premium
  • 10:00 Arsenal vs Hull City Disney+ Premium
  • 10:00 Fulham vs Newcastle United Disney+ Premium
  • 12:30 Nottingham Forest vs Manchester City Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Málaga vs Racing Santander DIRECTV Sports
  • 10:15 Espanyol vs Deportivo La Coruña DIRECTV Sports
  • 12:30 Osasuna vs Athletic Club Disney+ Premium, ESPN 5
  • 15:00 Valencia vs Real Madrid DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 9:00 Cagliari vs Frosinone Disney+ Premium
  • 9:00 Torino vs Lecce Disney+ Premium
  • 12:00 Parma vs Bologna Disney+ Premium
  • 14:45 Roma vs Sassuolo Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Borussia Dortmund vs Elversberg Disney+ Premium, ESPN7
  • 9:30 Mainz 05 vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
  • 9:30 Paderborn vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
  • 9:30 RB Leipzig vs Augsburg Disney+ Premium
  • 12:30 Stuttgart vs Werder Bremen Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:00 Auxerre vs Paris Disney+ Premium
  • 15:05 PSG vs Troyes Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Nacional vs Academico Viseu
  • 13:00 Alverca vs Casa Pia
  • 15:30 Sporting CP vs Moreirense

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Gimnasia Mendoza vs Independiente Rivadavia TNT Sports
  • 13:00 Talleres Córdoba vs Estudiantes Disney+ Premium, ESPN Premium
  • 15:30 Argentinos Juniors vs Huracán Max Argentina
  • 15:30 Boca Juniors vs Defensa y Justicia Disney+ Premium Chile, TNT Sports
  • 15:30 Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium
  • 20:00 Instituto vs Newell’s Old Boys Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Real Oruro Entel Gol
  • 16:15 Always Ready vs ABB Entel Gol
  • 18:30 Guabirá vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol

Chile - Primera División de Chile

  • 13:00 La Serena vs Palestino max chile, TNT SPORTS Premium
  • 15:30 Everton vs Deportes Concepción max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:05 Once Caldas vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
  • 18:10 Atlético Nacional vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 20:15 América de Cali vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Libertad vs Emelec Zapping Sports, Zapping
  • 16:30 Leones del Norte vs Guayaquil City Zapping Sports, Zapping

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 16:00 CF Montréal vs Vancouver Whitecaps Apple TV
  • 16:00 Chicago Fire vs Columbus Crew Apple TV
  • 16:00 DC United vs New York City Apple TV
  • 16:00 Cincinnati vs Nashville SC Apple TV
  • 16:00 Inter Miami vs Charlotte Apple TV, SCCN, Nexgen
  • 16:00 New York RB vs Atlanta United Apple TV
  • 16:00 Orlando City SC vs New England Apple TV
  • 16:00 Philadelphia Union vs Toronto FC Apple TV, TSN4, RDS Info, RDS App
  • 19:00 Austin vs Portland Timbers Apple TV
  • 19:00 Dallas vs Colorado Rapids Apple TV
  • 19:00 Houston Dynamo vs St. Louis City Apple TV
  • 19:00 Minnesota United vs SJ Earthquakes Apple TV
  • 19:00 Real Salt Lake vs LA Galaxy Apple TV
  • 19:00 San Diego vs Sporting KC Apple TV
  • 19:00 Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC

México - Liga MX

  • 18:00 Atlas vs Pachuca ViX, ViX Mexico, Layvtime
  • 20:00 Tigres UANL vs Cruz Azul fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
  • 20:00 Toluca vs Monterrey SportyNet, Paramount+, TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa
  • 22:10 Pumas UNAM vs América TUDN

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