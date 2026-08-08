Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 UTC Cajamarca vs ADT Liga 1 Max
  • 15:30 Juan Pablo II College vs Atlético Grau Liga 1 Max
  • 20:00 Sport Boys vs Alianza Lima Liga 1 Max

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Marítimo vs Casa Pia
  • 12:00 Vitória Guimarães vs Arouca
  • 14:30 Estrela vs Sporting CP

Partido Amistoso Internacional

  • 6:00 Juventus vs Internazionale
  • 7:00 Chelsea vs Milan
  • 8:30 Bayer Leverkusen vs Sevilla
  • 9:00 Tottenham Hotspur vs Getafe
  • 10:00 Manchester United vs PSG
  • 10:00 Schalke 04 vs Atalanta
  • 12:00 Ferencváros vs Real Madrid
  • 14:00 Barcelona vs Nottingham Forest

Norteamérica - Leagues Cup

  • 17:30 Orlando City SC vs León MLS Season Pass
  • 19:00 Inter Miami vs Monterrey MLS Season Pass
  • 20:00 Guadalajara vs Dallas MLS Season Pass
  • 21:00 Real Salt Lake vs Atlante MLS Season Pass
  • 22:10 Toluca vs Los Angeles FC MLS Season Pass

Italia - Copa de Italia

  • 13:00 Vicenza vs Catania
  • 13:30 Ascoli vs Potenza Calcio

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Atlético Tucumán vs Sarmiento ESPN Premium, Disney Plus
  • 12:45 Atlético Tucumán vs Sarmiento TNT Sports, Max
  • 15:00 Tigre vs River Plate ESPN Premium, Disney Plus
  • 17:15 Boca Juniors vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney Plus
  • 19:30 Independiente vs Platense TNT Sports, Max
  • 19:30 Instituto vs Gimnasia Mendoza ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Grêmio vs São Paulo
  • 16:30 Remo vs Atlético Mineiro
  • 18:30 Coritiba vs Chapecoense
  • 19:00 Botafogo vs Fluminense

Chile - Primera División de Chile

  • 14:00 Huachipato vs Everton TNT Sports, Max
  • 16:30 Coquimbo Unido vs La Serena TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Santa Fe vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 16:20 Fortaleza CEIF vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 18:25 Deportes Tolima vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 20:30 Deportivo Pasto vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 16:30 Aucas vs Leones del Norte Zapping
  • 19:00 Barcelona vs Macará Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño Tigo Sports
  • 16:30 2 de Mayo vs Olimpia Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 9:00 Central Español vs Progreso Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 13:00 Liverpool vs Albion Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 16:30 Torque vs Peñarol Disney Plus, DIRECTV Sports

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.