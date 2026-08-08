Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 8 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC Cajamarca vs ADT Liga 1 Max
- 15:30 Juan Pablo II College vs Atlético Grau Liga 1 Max
- 20:00 Sport Boys vs Alianza Lima Liga 1 Max
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Marítimo vs Casa Pia
- 12:00 Vitória Guimarães vs Arouca
- 14:30 Estrela vs Sporting CP
Partido Amistoso Internacional
- 6:00 Juventus vs Internazionale
- 7:00 Chelsea vs Milan
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Sevilla
- 9:00 Tottenham Hotspur vs Getafe
- 10:00 Manchester United vs PSG
- 10:00 Schalke 04 vs Atalanta
- 12:00 Ferencváros vs Real Madrid
- 14:00 Barcelona vs Nottingham Forest
Norteamérica - Leagues Cup
- 17:30 Orlando City SC vs León MLS Season Pass
- 19:00 Inter Miami vs Monterrey MLS Season Pass
- 20:00 Guadalajara vs Dallas MLS Season Pass
- 21:00 Real Salt Lake vs Atlante MLS Season Pass
- 22:10 Toluca vs Los Angeles FC MLS Season Pass
Italia - Copa de Italia
- 13:00 Vicenza vs Catania
- 13:30 Ascoli vs Potenza Calcio
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Atlético Tucumán vs Sarmiento ESPN Premium, Disney Plus
- 12:45 Atlético Tucumán vs Sarmiento TNT Sports, Max
- 15:00 Tigre vs River Plate ESPN Premium, Disney Plus
- 17:15 Boca Juniors vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney Plus
- 19:30 Independiente vs Platense TNT Sports, Max
- 19:30 Instituto vs Gimnasia Mendoza ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Grêmio vs São Paulo
- 16:30 Remo vs Atlético Mineiro
- 18:30 Coritiba vs Chapecoense
- 19:00 Botafogo vs Fluminense
Chile - Primera División de Chile
- 14:00 Huachipato vs Everton TNT Sports, Max
- 16:30 Coquimbo Unido vs La Serena TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Santa Fe vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 16:20 Fortaleza CEIF vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 18:25 Deportes Tolima vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:30 Deportivo Pasto vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Aucas vs Leones del Norte Zapping
- 19:00 Barcelona vs Macará Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño Tigo Sports
- 16:30 2 de Mayo vs Olimpia Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 9:00 Central Español vs Progreso Disney Plus, DIRECTV Sports
- 13:00 Liverpool vs Albion Disney Plus, DIRECTV Sports
- 16:30 Torque vs Peñarol Disney Plus, DIRECTV Sports