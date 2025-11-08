Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Ayacucho vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX
- 15:15 Juan Pablo II College vs Atlético Grau Liga 1 MAX
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Tottenham Hotspur vs Manchester United ESPN, Disney Plus
- 10:00 West Ham United vs Burnley Disney Plus
- 10:00 Everton vs Fulham Disney Plus
- 12:30 Sunderland vs Arsenal ESPN, Disney Plus
- 15:00 Chelsea vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Girona vs Deportivo Alavés DIRECTV, DGO
- 10:15 Sevilla vs Osasuna ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 Atlético Madrid vs Levante DIRECTV, DGO
- 15:00 Espanyol vs Villarreal ESPN 2, Disney Plus
Italia - Serie A
- 9:00 Lecce vs Hellas Verona Disney Plus
- 9:00 Como vs Cagliari Disney Plus
- 12:00 Juventus vs Torino Disney Plus
- 14:45 Parma vs Milan ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Union Berlin vs Bayern München ESPN, Disney Plus
- 9:30 Hoffenheim vs RB Leipzig Disney Plus
- 9:30 Bayer Leverkusen vs Heidenheim Disney Plus
- 9:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Disney Plus
- 12:30 Borussia M’gladbach vs Köln Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 Olympique Marseille vs Brest Disney Plus
- 13:00 Monaco vs Lens Disney Plus
- 15:05 Le Havre vs Nantes
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Alverca vs Rio Ave
- 13:00 Tondela vs Vitória Guimarães
- 15:30 Santa Clara vs Sporting CP
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Huracán vs Newell’s Old Boys TNT Sports
- 15:00 Racing Club vs Defensa y Justicia ESPN Premium, Disney Plus
- 17:15 Talleres Córdoba vs Platense ESPN Premium, Disney Plus
- 19:30 San Martín San Juan vs Lanús ESPN Premium, Disney Plus
- 19:30 Unión Santa Fe vs Barracas Central TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Sport Recife vs Atlético Mineiro
- 16:00 Vasco da Gama vs Juventude
- 16:30 Internacional vs Bahia
- 19:00 São Paulo vs RB Bragantino
Chile - Primera División de Chile
- 10:30 La Serena vs Universidad Católica TNT Sports
- 13:00 Unión Española vs Colo-Colo TNT Sports
- 15:30 Palestino vs Coquimbo Unido TNT Sports
- 18:30 O’Higgins vs Ñublense TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Fortaleza CEIF vs Junior Win Sports
- 20:30 Atlético Bucaramanga vs La Equidad Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Manta vs Mushuc Runa Canal del Fútbol, Zapping
- 16:30 Independiente del Valle vs Universidad Católica Canal del Fútbol, Zapping
- 19:00 LDU Quito vs Libertad Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Olimpia vs General Caballero JLM
Uruguay - Primera División
- 14:30 Olimpia vs General Caballero JLM Disney Plus
- 17:30 Wanderers vs River Plate Disney Plus
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Uganda Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Chequia Sub-17 vs Burkina Faso Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:00 Malí Sub-17 vs Austria Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Francia Sub-17 vs Canadá Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Estados Unidos Sub-17 vs Tayikistán Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:15 Paraguay Sub-17 vs Panamá Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Republic of Ireland Sub-17 vs Uzbekistán Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Arabia Saudita Sub-17 vs Nueva Zelanda Sub-17 DIRECTV, DGO