Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 13:00 Deportivo Moquegua vs ADT Liga 1 Max
  • 15:15 Atlético Grau vs Cienciano Liga 1 Max
  • 20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Liverpool vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
  • 9:00 Sunderland vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Fulham vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
  • 11:30 Manchester City vs Brentford ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 7:00 Elche vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
  • 9:15 Sevilla vs Espanyol DIRECTV Sports
  • 11:30 Atlético Madrid vs Celta de Vigo ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Real Sociedad vs Real Betis DirecTV Sports

Italia - Serie A

  • 8:00 Cagliari vs Udinese Disney+ Premium
  • 11:00 Lazio vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Augsburg vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
  • 8:30 Hoffenheim vs Werder Bremen Disney+ Premium
  • 8:30 RB Leipzig vs St. Pauli Disney+ Premium
  • 8:30 Stuttgart vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
  • 11:30 Wolfsburg vs Bayern München Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 14:30 Talleres Córdoba vs Belgrano ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 17:00 Boca Juniors vs Huracán ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Argentinos Juniors vs Lanús Disney+ Premium, TNT Sports
  • 19:30 Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Coritiba vs Internacional Fanatiz
  • 16:00 Fluminense vs Vitória Fanatiz
  • 19:00 Bahia vs Cruzeiro Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Inter Bogotá vs Atlético Nacional RCN Nuestra, Win Play
  • 18:10 Deportes Tolima vs Deportivo Pasto RCN Nuestra, Win Play
  • 20:20 América de Cali vs Santa Fe RCN Nuestra, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:30 Técnico Universitario vs Delfin Zapping
  • 16:00 Guayaquil City vs Deportivo Cuenca Ecuavisa , Zapping
  • 16:30 Aucas vs Universidad Católica Teleamazonas, Zapping
  • 19:00 Independiente del Valle vs Barcelona Teleamazonas, Zapping

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 12:00 Toronto FC vs Inter Miami MLS Season Pass
  • 13:30 Chicago Fire vs New York RB MLS Season Pass
  • 15:30 CF Montréal vs Orlando City SC MLS Season Pass
  • 18:30 Atlanta United vs LA Galaxy MLS Season Pass
  • 18:30 Charlotte vs Cincinnati MLS Season Pass
  • 18:30 New England vs Philadelphia Union MLS Season Pass
  • 19:30 Dallas vs Real Salt Lake MLS Season Pass
  • 20:15 Nashville SC vs DC United MLS Season Pass
  • 20:30 Colorado Rapids vs St. Louis City MLS Season Pass
  • 21:30 Portland Timbers vs Sporting KC MLS Season Pass
  • 21:30 SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
  • 21:30 Seattle Sounders FC vs San Diego MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 20:07 Guadalajara vs Tigres UANL Telemundo, UNIVERSO
  • 22:15 Cruz Azul vs Atlas TUDN, Canal 5
