Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 13:00 Deportivo Moquegua vs ADT Liga 1 Max
- 15:15 Atlético Grau vs Cienciano Liga 1 Max
- 20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Liverpool vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
- 9:00 Sunderland vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Fulham vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 11:30 Manchester City vs Brentford ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Elche vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
- 9:15 Sevilla vs Espanyol DIRECTV Sports
- 11:30 Atlético Madrid vs Celta de Vigo ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Real Sociedad vs Real Betis DirecTV Sports
Italia - Serie A
- 8:00 Cagliari vs Udinese Disney+ Premium
- 11:00 Lazio vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Augsburg vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
- 8:30 Hoffenheim vs Werder Bremen Disney+ Premium
- 8:30 RB Leipzig vs St. Pauli Disney+ Premium
- 8:30 Stuttgart vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 11:30 Wolfsburg vs Bayern München Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 14:30 Talleres Córdoba vs Belgrano ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:00 Boca Juniors vs Huracán ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Argentinos Juniors vs Lanús Disney+ Premium, TNT Sports
- 19:30 Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Coritiba vs Internacional Fanatiz
- 16:00 Fluminense vs Vitória Fanatiz
- 19:00 Bahia vs Cruzeiro Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Inter Bogotá vs Atlético Nacional RCN Nuestra, Win Play
- 18:10 Deportes Tolima vs Deportivo Pasto RCN Nuestra, Win Play
- 20:20 América de Cali vs Santa Fe RCN Nuestra, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:30 Técnico Universitario vs Delfin Zapping
- 16:00 Guayaquil City vs Deportivo Cuenca Ecuavisa , Zapping
- 16:30 Aucas vs Universidad Católica Teleamazonas, Zapping
- 19:00 Independiente del Valle vs Barcelona Teleamazonas, Zapping
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 12:00 Toronto FC vs Inter Miami MLS Season Pass
- 13:30 Chicago Fire vs New York RB MLS Season Pass
- 15:30 CF Montréal vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 18:30 Atlanta United vs LA Galaxy MLS Season Pass
- 18:30 Charlotte vs Cincinnati MLS Season Pass
- 18:30 New England vs Philadelphia Union MLS Season Pass
- 19:30 Dallas vs Real Salt Lake MLS Season Pass
- 20:15 Nashville SC vs DC United MLS Season Pass
- 20:30 Colorado Rapids vs St. Louis City MLS Season Pass
- 21:30 Portland Timbers vs Sporting KC MLS Season Pass
- 21:30 SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 21:30 Seattle Sounders FC vs San Diego MLS Season Pass
México - Liga MX
- 20:07 Guadalajara vs Tigres UANL Telemundo, UNIVERSO
- 22:15 Cruz Azul vs Atlas TUDN, Canal 5