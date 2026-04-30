Partidos de hoy, viernes 1 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 30 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Leeds United vs Burnley Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Girona vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 13:45 Pisa vs Lecce Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Independiente Petrolero Entel TV
- 16:15 Real Potosí vs Real Oruro Entel TV
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Once Caldas vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Universidad Católica vs Independiente del Valle Zapping
- 19:00 Libertad vs Aucas Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:45 Sportivo Trinidense vs 2 de Mayo Tigo Sports
- 18:00 Libertad vs Sportivo San Lorenzo Tigo Sports
Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino
- 15:00 Ecuador Sub-17 vs Uruguay Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 Perú Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO