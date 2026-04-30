Partidos de hoy, viernes 1 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 30 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

14:00 Leeds United vs Burnley Disney+ Premium

España - LaLiga

14:00 Girona vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

13:45 Pisa vs Lecce Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Independiente Petrolero Entel TV

16:15 Real Potosí vs Real Oruro Entel TV

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Once Caldas vs Atlético Nacional RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

16:30 Universidad Católica vs Independiente del Valle Zapping

19:00 Libertad vs Aucas Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:45 Sportivo Trinidense vs 2 de Mayo Tigo Sports

18:00 Libertad vs Sportivo San Lorenzo Tigo Sports

Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino

15:00 Ecuador Sub-17 vs Uruguay Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

18:00 Perú Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO