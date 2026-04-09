Partidos de hoy, viernes 10 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 10 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
España - LaLiga
- 14:00 Real Madrid vs Girona ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Roma vs Pisa Disney+ Premium, ESPN3
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Augsburg vs Hoffenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 12:00 Paris FC vs Monaco Disney+ Premium
- 14:05 Olympique Marseille vs Metz Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:45 Famalicão vs Moreirense Sport TV1, Sport TV, Cosmote Sport 8 HD
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Belgrano vs Aldosivi Fanatiz, TNT Sports, Max
Bolivia - Primera División
- 19:00 Guabirá vs Independiente Petrolero Futbol Canal, Entel TV
Chile - Primera División de Chile
- 19:00 O’Higgins vs Huachipato Max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Once Caldas Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:05 Deportivo Pasto vs Deportes Tolima Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 19:00 Delfin vs LDU Quito Zapping
- 19:00 Barcelona vs Leones del Norte Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:15 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Sportivo San Lorenzo vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:00 Cerro Largo vs Cerro Disney+ Premium, DIRECTV Sports,
Venezuela - Primera División
- 17:30 Deportivo Táchira vs Deportivo La Guaira