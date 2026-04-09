Partidos de hoy, viernes 10 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 10 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

14:00 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+

España - LaLiga

14:00 Real Madrid vs Girona ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

13:45 Roma vs Pisa Disney+ Premium, ESPN3

Alemania - Bundesliga

13:30 Augsburg vs Hoffenheim Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

12:00 Paris FC vs Monaco Disney+ Premium

14:05 Olympique Marseille vs Metz Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

14:45 Famalicão vs Moreirense Sport TV1, Sport TV, Cosmote Sport 8 HD

Argentina - Liga Profesional

19:00 Belgrano vs Aldosivi Fanatiz, TNT Sports, Max

Bolivia - Primera División

19:00 Guabirá vs Independiente Petrolero Futbol Canal, Entel TV

Chile - Primera División de Chile

19:00 O’Higgins vs Huachipato Max, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

15:30 Deportivo Pereira vs Once Caldas Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

20:05 Deportivo Pasto vs Deportes Tolima Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

19:00 Delfin vs LDU Quito Zapping

19:00 Barcelona vs Leones del Norte Zapping

Paraguay - Primera División

16:15 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

18:30 Sportivo San Lorenzo vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

18:00 Cerro Largo vs Cerro Disney+ Premium, DIRECTV Sports,

Venezuela - Primera División

17:30 Deportivo Táchira vs Deportivo La Guaira