Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Clasificación Mundial
- 13:45 Islandia vs Ucrania Disney+ Premium
- 13:45 Francia vs Azerbaiyán Disney+ Premium
- 13:45 Alemania vs Luxemburgo ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Bélgica vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
- 13:45 Suecia vs Suiza ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Irlanda del Norte vs Eslovaquia Disney+ Premium
- 13:45 Kosovo vs Eslovenia Disney+ Premium
- 16:00 Surinam vs Guatemala Tigo Sports
- 17:00 Bermudas vs Trinidad y Tobago Amazon Prime Video
- 18:00 Curazao vs Jamaica ESPN
- 20:00 El Salvador vs Panamá Canal 4, RPC
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 San Lorenzo vs San Martín San Juan TNT Sports
- 14:15 Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors ESPN Premium
- 14:45 Central Córdoba SdE vs Unión Santa Fe TNT Sports
- 16:30 Newell’s Old Boys vs Tigre ESPN Premium
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Deportivo Recoleta vs Olimpia Tigo Sports
- 18:00 Sportivo Trinidense vs General Caballero JLM Tigo Sports
Amistosos
- 5:20 Japón vs Paraguay Tigo Sports
- 6:00 Corea del Sur vs Brasil Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, SCCN
- 7:45 Uruguay vs República Dominicana AUF TV
- 11:00 Bolivia vs Jordania Inter Satelital
- 18:00 Chile vs Perú América TV, ATV, Movistar Deportes
- 18:30 Canadá vs Australia TSN5, RDS
- 19:00 Argentina vs Venezuela TyC Sports, Telefe
- 19:30 EE. UU. vs Ecuador ECDF