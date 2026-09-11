Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 UTC Cajamarca vs Juan Pablo II College Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 19:00 Cusco vs Melgar Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada

España - LaLiga

  • 14:00 Sevilla vs Valencia ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 13:45 Venezia vs Fiorentina Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Union Berlin vs Schalke 04 Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Rennes vs Olympique Marseille Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Newell’s Old Boys vs Vélez Sarsfield TyC Sports Internacional, ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Argentina
  • 17:15 Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
  • 19:30 Boca Juniors vs Central Córdoba SdE TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:15 Jaguares de Córdoba vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 20:30 Santa Fe vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 Sportivo Ameliano vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 2 de Mayo vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.