Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 UTC Cajamarca vs Juan Pablo II College Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 19:00 Cusco vs Melgar Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
España - LaLiga
- 14:00 Sevilla vs Valencia ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Venezia vs Fiorentina Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Union Berlin vs Schalke 04 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:45 Rennes vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Newell’s Old Boys vs Vélez Sarsfield TyC Sports Internacional, ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Argentina
- 17:15 Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
- 19:30 Boca Juniors vs Central Córdoba SdE TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 18:15 Jaguares de Córdoba vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:30 Santa Fe vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 Sportivo Ameliano vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 2 de Mayo vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz