Partidos de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

España - LaLiga

15:00 Real Sociedad vs Girona ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

14:45 Lecce vs Pisa

Alemania - Bundesliga

14:30 Union Berlin vs RB Leipzig Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

14:45 Angers SCO vs Nantes Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

20:00 Junior vs Deportes Tolima Win Sports