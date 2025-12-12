Redacción EC
Partidos de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 12 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Real Sociedad vs Girona ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 14:45 Lecce vs Pisa

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Union Berlin vs RB Leipzig Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Angers SCO vs Nantes Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Junior vs Deportes Tolima Win Sports

