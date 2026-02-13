Partidos de hoy, viernes 13 de febrero del 2026: programación, horarios y canales TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, viernes 13 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 13 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 UTC Cajamarca vs Cusco Liga 1 Max
- 20:30 Universitario vs Cienciano Liga 1 Max
España - LaLiga
- 15:00 Elche vs Osasuna ESPN2
Italia - Serie A
- 14:45 Pisa vs Milan Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Borussia Dortmund vs Mainz 05 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:00 Rennes vs PSG Disney+ Premium
- 15:05 Monaco vs Nantes Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 13:30 Santa Clara vs Benfica
- 15:45 Tondela vs Alverca
Inglaterra - FA Cup
- 14:45 Hull City vs Chelsea ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Wrexham vs Ipswich Town Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 16:00 Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 18:00 Independiente vs Lanús Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 20:15 Unión Santa Fe vs San Lorenzo Disney+ Premium Chile, Bet365, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Everton vs Huachipato max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Palestino vs Universidad Chile max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 América de Cali vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
México - Liga MX
- 20:00 Puebla vs Pumas UNAM TUDN USA, Azteca 7, TUDN.com, Azteca Deportes En Vivo
- 22:05 Toluca vs Tijuana TUDN, Azteca7