Partidos de hoy, viernes 13 de febrero del 2026: programación, horarios y canales TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, viernes 13 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 15:00 UTC Cajamarca vs Cusco Liga 1 Max
  • 20:30 Universitario vs Cienciano Liga 1 Max

España - LaLiga

  • 15:00 Elche vs Osasuna ESPN2

Italia - Serie A

  • 14:45 Pisa vs Milan Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Borussia Dortmund vs Mainz 05 Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:00 Rennes vs PSG Disney+ Premium
  • 15:05 Monaco vs Nantes Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 13:30 Santa Clara vs Benfica
  • 15:45 Tondela vs Alverca

Inglaterra - FA Cup

  • 14:45 Hull City vs Chelsea ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Wrexham vs Ipswich Town Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 16:00 Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 18:00 Independiente vs Lanús Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 20:15 Unión Santa Fe vs San Lorenzo Disney+ Premium Chile, Bet365, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Everton vs Huachipato max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Palestino vs Universidad Chile max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 América de Cali vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

México - Liga MX

  • 20:00 Puebla vs Pumas UNAM TUDN USA, Azteca 7, TUDN.com, Azteca Deportes En Vivo
  • 22:05 Toluca vs Tijuana TUDN, Azteca7

