Partidos de hoy, viernes 13 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 13 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 15:00 Deportivo Alavés vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 14:45 Torino vs Parma Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Borussia M’gladbach vs St. Pauli Disney+ Premium, ESPN

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Olympique Marseille vs Auxerre Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 18:00 Estudiantes vs Lanús TyC Sports, Fanatiz, ESPN

Chile - Primera División

  • 18:00 Audax Italiano vs Deportes Concepción Max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Once Caldas vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Atlético Nacional vs Llaneros RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 16:30 Técnico Universitario vs Libertad Zapping
  • 19:00 Deportivo Cuenca vs Leones del Norte Zapping

Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20

  • 17:00 Estudiantes Merida Sub-20 vs Bolivar Sub-20 DIRECTV Sports, DGOa
  • 19:00 Flamengo Rj Sub-20 vs Ind. Medellin Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Sportivo Luqueño vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 2 de Mayo vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Nacional vs Wanderers Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 18:00 Deportivo La Guaira vs Academia Puerto Cabello

