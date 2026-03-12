Partidos de hoy, viernes 13 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 13 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 15:00 Deportivo Alavés vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 14:45 Torino vs Parma Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Borussia M’gladbach vs St. Pauli Disney+ Premium, ESPN
Francia - Ligue 1
- 14:45 Olympique Marseille vs Auxerre Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 18:00 Estudiantes vs Lanús TyC Sports, Fanatiz, ESPN
Chile - Primera División
- 18:00 Audax Italiano vs Deportes Concepción Max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Once Caldas vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Atlético Nacional vs Llaneros RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 16:30 Técnico Universitario vs Libertad Zapping
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Leones del Norte Zapping
Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20
- 17:00 Estudiantes Merida Sub-20 vs Bolivar Sub-20 DIRECTV Sports, DGOa
- 19:00 Flamengo Rj Sub-20 vs Ind. Medellin Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
Paraguay - Primera División
- 16:30 Sportivo Luqueño vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 2 de Mayo vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:00 Nacional vs Wanderers Disney+ Premium
Venezuela - Primera División
- 18:00 Deportivo La Guaira vs Academia Puerto Cabello