Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 12:00 Moldavia vs Kazajstán ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Eslovaquia vs Islas Feroe Disney+ Premium
- 14:45 Andorra vs Gibraltar Disney+ Premium
- 14:45 Liechtenstein vs Azerbaiyán Disney+ Premium
- 14:45 Escocia vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
- 14:45 Eslovenia vs Suiza ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:45 Países Bajos vs Grecia ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Serbia vs Alemania ESPN, Disney+ Premium
- 14:45 Bulgaria vs Islandia Disney+ Premium
- 14:45 Luxemburgo vs Estonia Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Bermudas vs St. Lucia YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX, M Plus Live
- 14:00 Puerto Rico vs Dominica YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX, M Plus Live
- 15:00 Granada vs St. Kitts and Nevis YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX, M Plus Live
- 18:00 Saint Martin vs El Salvador YouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador, TCS GO, Fox Sports 2
- 19:00 Montserrat vs Nicaragua YouTube, CONCACAF GO, Teletica Radio 91.5, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 21:00 Guatemala vs Canadá YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA
España - Copa del Rey
- 15:00 Salamanca UDS vs Celta de Vigo Movistar+, M+ LALIGA TV
Amistoso
- 18:00 Argentina vs Uruguay TyC Sports Argentina, SporTV, Telefe Argentina, TyC Sports Play, AUF TV
- 19:00 Ecuador vs Costa Rica Teletica En Vivo, Repretel En Vivo, TD7, Repretel Canal 6
- 19:00 Colombia vs Chile Caracol TV, RCN
- 20:00 Perú vs Bolivia América TV
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