Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 14 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 14 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:00 Cusco vs Juan Pablo II College Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Sporting CP vs Vitória Guimarães ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil

Partido Amistoso Internacional

  • 10:30 Olympique Marseille vs Atlético Madrid
  • 13:00 Coventry City vs Monaco
  • 13:30 UD Logroñés vs Real Zaragoza
  • 13:45 Atalanta vs Athletic Club

Italia - Copa de Italia

  • 11:00 Parma vs Catania Zapping, Claro TV+, Sky+
  • 11:30 Cagliari vs Arezzo Zapping, Claro TV+, Sky+
  • 13:45 Monza vs Avellino DIRECTV Sports, DGO
  • 14:15 Fiorentina vs Benevento Zapping, Claro TV+, Sky+

Argentina - Liga Profesional

  • 18:30 Racing Club vs Banfield Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Universitario de Vinto vs Real Tomayapo Entel Gol
  • 19:00 Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol

Chile - Primera División

  • 18:00 Univ. Concepción vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Llaneros vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Independiente del Valle vs Delfin Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Boston River vs Danubio Disney+ Premium

Turquía - Super Lig

  • 13:30 Galatasaray vs Çorum Belediyespor Disney+ Premium

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