Partidos de hoy, viernes 14 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 14 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Atlético Grau vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 18:00 Cusco vs Juan Pablo II College Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Sporting CP vs Vitória Guimarães ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil
Partido Amistoso Internacional
- 10:30 Olympique Marseille vs Atlético Madrid
- 13:00 Coventry City vs Monaco
- 13:30 UD Logroñés vs Real Zaragoza
- 13:45 Atalanta vs Athletic Club
Italia - Copa de Italia
- 11:00 Parma vs Catania Zapping, Claro TV+, Sky+
- 11:30 Cagliari vs Arezzo Zapping, Claro TV+, Sky+
- 13:45 Monza vs Avellino DIRECTV Sports, DGO
- 14:15 Fiorentina vs Benevento Zapping, Claro TV+, Sky+
Argentina - Liga Profesional
- 18:30 Racing Club vs Banfield Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
Bolivia - Primera División
- 14:00 Universitario de Vinto vs Real Tomayapo Entel Gol
- 19:00 Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
Chile - Primera División
- 18:00 Univ. Concepción vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Llaneros vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 19:00 Independiente del Valle vs Delfin Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 17:00 Boston River vs Danubio Disney+ Premium
Turquía - Super Lig
- 13:30 Galatasaray vs Çorum Belediyespor Disney+ Premium