Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Eliminatorias al Mundial

12:00 Finlandia vs Malta ESPN 2, Disney+ Premium

14:45 Eslovaquia vs Irlanda del Norte Disney+ Premium

14:45 Gibraltar vs Montenegro Disney+ Premium

14:45 Luxemburgo vs Alemania Disney+ Premium

14:45 Polonia vs Países Bajos ESPN, Disney+ Premium

14:45 Croacia vs Islas Feroe Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

18:00 Lanús vs Atlético Tucumán ESPN Premium, Disney Plus

Copa Mundial Sub-17

7:30 Zambia Sub-17 vs Malí Sub-17 DIRECTV, DGO

7:30 Portugal Sub-17 vs Bélgica Sub-17 DIRECTV, DGO

8:00 Suiza Sub-17 vs Egipto Sub-17 DIRECTV, DGO

8:30 Francia Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV, DGO

9:45 Argentina Sub-17 vs México Sub-17 DIRECTV, DGO

10:15 Republic of Ireland Sub-17 vs Canadá Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Estados Unidos Sub-17 vs Marruecos Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Brasil Sub-17 vs Paraguay Sub-17 DIRECTV, DGO