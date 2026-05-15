Por Redacción EC

Partidos de hoy jueves 14 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 14 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 FC Cajamarca vs Sporting Cristal Liga 1 Max
  • 20:00 Universitario vs Atlético Grau Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Aston Villa vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:30 Saint-Étienne vs Rodez Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 19:00 Palestino vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Coquimbo Unido vs Audax Italiano max chile, TNT SPORTS Premium

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 16:30 LDU Quito vs Técnico Universitario Zapping
  • 19:00 Libertad vs Deportivo Cuenca Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 7:30 Olimpia vs Deportivo Recoleta Tigo Sports
  • 15:00 Rubio Ñú vs Nacional Asunción Tigo Sports
  • 15:00 Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Torque vs Nacional Disney+ Premium
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