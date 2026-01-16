Redacción EC
Partidos de hoy, viernes 16 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 16 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Espanyol vs Girona DirecTV Sports

Italia - Serie A

  • 14:45 Pisa vs Atalanta Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:00 Monaco vs Lorient ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 PSG vs Lille ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Sporting CP vs Casa Pia

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Deportivo Pereira vs Llaneros Win Sports
  • 20:30 Fortaleza CEIF vs Alianza Win Sports

España - Copa del Rey

  • 15:00 Burgos vs Valencia América TV GO
  • 15:00 Racing Santander vs Barcelona América TV

Sudamérica - Serie Río de la Plata

  • 18:45 Wanderers vs Independiente Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 22:00 Mazatlán vs Monterrey Azteca 7, TUDN

