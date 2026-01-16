Partidos de hoy, viernes 16 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 16 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Espanyol vs Girona DirecTV Sports
Italia - Serie A
- 14:45 Pisa vs Atalanta Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:00 Monaco vs Lorient ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 PSG vs Lille ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Sporting CP vs Casa Pia
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Deportivo Pereira vs Llaneros Win Sports
- 20:30 Fortaleza CEIF vs Alianza Win Sports
España - Copa del Rey
- 15:00 Burgos vs Valencia América TV GO
- 15:00 Racing Santander vs Barcelona América TV
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 18:45 Wanderers vs Independiente Disney+ Premium
México - Liga MX
- 22:00 Mazatlán vs Monterrey Azteca 7, TUDN