Partidos de hoy, viernes 17 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 15:00 Los Chankas vs Atlético Grau Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Italia - Serie A
- 11:30 Sassuolo vs Como Disney+ Premium
- 13:45 Inter vs Cagliari ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 St. Pauli vs Köln Disney+ Premium, Zapping
Francia - Ligue 1
- 13:45 Lens vs Toulouse ESPN3, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:45 Rio Ave vs AVS Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+
Argentina - Liga Profesional
- 18:30 Unión Santa Fe vs Newell’s Old Boys Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
Chile - Primera División
- 19:00 Deportes Limache vs Univ. Concepción Max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 16:00 Boyacá Chicó vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 17:00 Leones del Norte vs Aucas Zapping
- 19:30 Emelec vs Guayaquil City Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:00 Sportivo Trinidense vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:00 Albion vs Central Español Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Atlético San Luis vs Pumas UNAM Disney+ Premium
- 20:00 Mazatlán vs Querétaro TUDN, Azteca 7
Turquía - Superliga
- 12:00 Fenerbahçe vs Rizespor Disney+ Premium, ESPN, Zapping
- 12:00 Antalyaspor vs Konyaspor beIN Sports
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Sporting KC MLS Season Pass