Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 17 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 FC Cajamarca vs Juan Pablo II College Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:15 Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:00 Cienciano vs Melgar Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 19:00 Bolívar vs Guabirá Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Bahia vs Chapecoense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 18:00 Mirassol vs Grêmio Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 18:00 Fluminense vs RB Bragantino Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Ecuador - Serie A
- 19:00 Delfin vs Macará Zapping
Uruguay - Primera División
- 13:00 Albion vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
- 17:30 Nacional vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
Argentina - Copa Argentina
- 16:45 San Lorenzo vs Deportivo Riestra TyC Sports, TyC Sports Play, inter, fuboTV
- 19:45 River Plate vs Aldosivi TyC Sports, TyC Sports Play, inter, Sport TV1
México - Liga MX
- 20:00 Atlético San Luis vs Cruz Azul Disney+ Premium, ESPN Mexico
- 20:00 León vs Atlas TUDN USA, FOX Mexico, ViX
- 22:00 Juárez vs Puebla fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, Azteca 7
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 19:10 Nashville SC vs Atlanta United MLS Season Pass
- 21:25 LA Galaxy vs Los Angeles FC MLS Season Pass