Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 17 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 FC Cajamarca vs Juan Pablo II College Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:15 Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 20:00 Cienciano vs Melgar Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 19:00 Bolívar vs Guabirá Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Bahia vs Chapecoense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 18:00 Mirassol vs Grêmio Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 18:00 Fluminense vs RB Bragantino Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Delfin vs Macará Zapping

Uruguay - Primera División

  • 13:00 Albion vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
  • 17:30 Nacional vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV

Argentina - Copa Argentina

  • 16:45 San Lorenzo vs Deportivo Riestra TyC Sports, TyC Sports Play, inter, fuboTV
  • 19:45 River Plate vs Aldosivi TyC Sports, TyC Sports Play, inter, Sport TV1

México - Liga MX

  • 20:00 Atlético San Luis vs Cruz Azul Disney+ Premium, ESPN Mexico
  • 20:00 León vs Atlas TUDN USA, FOX Mexico, ViX
  • 22:00 Juárez vs Puebla fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, Azteca 7

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 19:10 Nashville SC vs Atlanta United MLS Season Pass
  • 21:25 LA Galaxy vs Los Angeles FC MLS Season Pass

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