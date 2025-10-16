Partidos de hoy, viernes 17 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 17 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 14:00 Real Oviedo vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Union Berlin vs Borussia M’gladbach Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 PSG vs Strasbourg ESPN, Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Racing Club vs Aldosivi Disney Plus
- 19:15 Lanús vs Godoy Cruz ESPN Premium, Disney Plus
- 19:15 Argentinos Juniors vs Newell’s Old Boys TNT Sports, Max
Bolivia - Primera División
- 16:30 Real Tomayapo vs Guabirá Fútbol Canal
- 19:00 The Strongest vs Independiente Petrolero Fútbol Canal
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Audax Italiano vs Unión La Calera TNT Sports
- 18:30 Deportes Iquique vs O’Higgins TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Medellín vs Fortaleza CEIF Win Sports
- 20:10 Unión Magdalena vs Envigado Win Sports
- 20:30 Boyacá Chicó vs Santa Fe Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 18:00 Orense vs Independiente del Valle
- 20:15 LDU Quito vs Barcelona
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense
- 18:00 2 de Mayo vs Nacional Asunción
Uruguay - Primera División
- 18:00 Boston River vs Danubio
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:30 Academia Puerto Cabello vs Deportivo La Guaira
- 18:30 Zamora vs Monagas
México - Liga MX
- 20:00 Puebla vs Tijuana TUDN
- 22:00 Atlético San Luis vs Atlas Disney Plus
- 22:00 Tigres UANL vs Necaxa Azteca Deportes, Amazon Prime