Partidos de hoy, viernes 17 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

España - LaLiga

14:00 Real Oviedo vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

13:30 Union Berlin vs Borussia M’gladbach Disney Plus

Francia - Ligue 1

13:45 PSG vs Strasbourg ESPN, Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

17:00 Racing Club vs Aldosivi Disney Plus

19:15 Lanús vs Godoy Cruz ESPN Premium, Disney Plus

19:15 Argentinos Juniors vs Newell’s Old Boys TNT Sports, Max

Bolivia - Primera División

16:30 Real Tomayapo vs Guabirá Fútbol Canal

19:00 The Strongest vs Independiente Petrolero Fútbol Canal

Chile - Primera División de Chile

16:00 Audax Italiano vs Unión La Calera TNT Sports

18:30 Deportes Iquique vs O’Higgins TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Medellín vs Fortaleza CEIF Win Sports

20:10 Unión Magdalena vs Envigado Win Sports

20:30 Boyacá Chicó vs Santa Fe Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

18:00 Orense vs Independiente del Valle

20:15 LDU Quito vs Barcelona

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:30 Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense

18:00 2 de Mayo vs Nacional Asunción

Uruguay - Primera División

18:00 Boston River vs Danubio

Venezuela - Primera División de Venezuela

16:30 Academia Puerto Cabello vs Deportivo La Guaira

18:30 Zamora vs Monagas

México - Liga MX

20:00 Puebla vs Tijuana TUDN

22:00 Atlético San Luis vs Atlas Disney Plus

22:00 Tigres UANL vs Necaxa Azteca Deportes, Amazon Prime