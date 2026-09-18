Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:00 Alianza Lima vs ADT Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Brentford vs Chelsea ESPN2, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Espanyol vs Elche DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 13:45 Monza vs Sassuolo ESPN3, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Bayern München vs Union Berlín ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:45 Monaco vs Lens ESPN 4, Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 14:30 Real vs Académica Canal 11
Argentina - Liga Profesional
- 16:00 Central Córdoba vs Defensa y Justicia Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 19:15 Racing Club vs Sarmiento Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports Argentina
Bolivia - Primera División
- 18:00 Independiente Petrolero vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División
- 14:00 Sportivo Trinidense vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:30 Nacional Asunción vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Inglaterra - Championship
- 14:00 Bristol City vs Watford Disney+ Premium, Fox Sports 2
Alemania - 2. Bundesliga
- 11:30 Greuther Fürth vs Magdeburg Disney+ Premium
- 11:30 Wolfsburg vs Darmstadt 98 Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 New York City vs New York RB Apple TV