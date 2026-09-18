Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 20:00 Alianza Lima vs ADT Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Brentford vs Chelsea ESPN2, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Espanyol vs Elche DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 13:45 Monza vs Sassuolo ESPN3, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Bayern München vs Union Berlín ESPN, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Monaco vs Lens ESPN 4, Disney+ Premium

Portugal - Copa de Portugal

  • 14:30 Real vs Académica Canal 11

Argentina - Liga Profesional

  • 16:00 Central Córdoba vs Defensa y Justicia Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 19:15 Racing Club vs Sarmiento Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports Argentina

Bolivia - Primera División

  • 18:00 Independiente Petrolero vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo Trinidense vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 16:30 Nacional Asunción vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Inglaterra - Championship

  • 14:00 Bristol City vs Watford Disney+ Premium, Fox Sports 2

Alemania - 2. Bundesliga

  • 11:30 Greuther Fürth vs Magdeburg Disney+ Premium
  • 11:30 Wolfsburg vs Darmstadt 98 Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 New York City vs New York RB Apple TV
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