Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Valencia vs Mallorca DIRECTV, SGO

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia M’gladbach ESPN, Disney Plus

Italia - Supercopa de Italia

  • 14:00 Bologna vs Internazionale DIRECTV, DGO

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Estoril vs Sporting Braga

Ecuador - Copa Ecuador

  • 19:00 LDU Quito vs Universidad Católica DIRECTV

Francia - Copa de Francia

  • 14:45 Avranches vs Brest
  • 14:45 Canet Roussillon vs Montpellier
  • 14:45 Guingamp vs Laval
  • 14:45 Croix Football IC vs Reims
  • 14:45 Périgny vs Le Mans
  • 14:45 Les Herbiers vs Angers SCO
  • 15:00 Lens vs Feignies

