Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Valencia vs Mallorca DIRECTV, SGO
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia M’gladbach ESPN, Disney Plus
Italia - Supercopa de Italia
- 14:00 Bologna vs Internazionale DIRECTV, DGO
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Estoril vs Sporting Braga
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 LDU Quito vs Universidad Católica DIRECTV
Francia - Copa de Francia
- 14:45 Avranches vs Brest
- 14:45 Canet Roussillon vs Montpellier
- 14:45 Guingamp vs Laval
- 14:45 Croix Football IC vs Reims
- 14:45 Périgny vs Le Mans
- 14:45 Les Herbiers vs Angers SCO
- 15:00 Lens vs Feignies