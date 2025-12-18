Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

15:00 Valencia vs Mallorca DIRECTV, SGO

Alemania - Bundesliga

14:30 Borussia Dortmund vs Borussia M’gladbach ESPN, Disney Plus

Italia - Supercopa de Italia

14:00 Bologna vs Internazionale DIRECTV, DGO

Portugal - Primeira Liga

15:15 Estoril vs Sporting Braga

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 LDU Quito vs Universidad Católica DIRECTV

Francia - Copa de Francia

14:45 Avranches vs Brest

14:45 Canet Roussillon vs Montpellier

14:45 Guingamp vs Laval

14:45 Croix Football IC vs Reims

14:45 Périgny vs Le Mans

14:45 Les Herbiers vs Angers SCO

15:00 Lens vs Feignies