Partidos de hoy, viernes 2 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 2 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Rayo Vallecano vs Getafe DIRECTV
Italia - Serie A
- 14:45 Cagliari vs Milan ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Toulouse vs Lens Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 13:45 Gil Vicente vs Sporting CP
- 15:45 Vitória Guimarães vs Nacional
España - LaLiga SmartBank
- 14:30 Eibar vs Mirandés DIRECTV