Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 2 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 2 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Rayo Vallecano vs Getafe DIRECTV

Italia - Serie A

  • 14:45 Cagliari vs Milan ESPN, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Toulouse vs Lens Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 13:45 Gil Vicente vs Sporting CP
  • 15:45 Vitória Guimarães vs Nacional

España - LaLiga SmartBank

  • 14:30 Eibar vs Mirandés DIRECTV

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS