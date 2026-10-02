Partidos de hoy, viernes 2 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 2 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 9:00 Kazajstán vs Moldavia ESPN2, Disney+ Premium
- 11:00 Chipre vs Armenia ESPN2, Disney+ Premium
- 11:00 Letonia vs Montenegro Disney+ Premium
- 13:45 Islas Feroe vs Eslovaquia Disney+ Premium
- 13:45 Francia vs Italia ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Bélgica vs Turquía Disney+ Premium
- 13:45 Ucrania vs Irlanda del Norte Disney+ Premium
- 13:45 Polonia vs Rumania Disney+ Premium
- 13:45 Hungría vs Georgia Disney+ Premium
- 13:45 Bosnia-Herzegovina vs Suecia Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 St. Lucia vs Guadalupe YouTube, CONCACAF GO
- 16:00 St. Kitts and Nevis vs Cuba YouTube, CONCACAF GO
- 17:00 Surinam vs Guatemala YouTube, CONCACAF GO
- 19:00 Martinica vs Honduras YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2
- 19:00 Barbados vs Bermudas YouTube, CONCACAF GO
- 19:00 Bonaire vs Granada YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 21:00 El Salvador vs Jamaica YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV
Argentina - Liga Profesional
- 17:15 Independiente vs Instituto ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:30 Boca Juniors vs Unión Santa Fe ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:30 Independiente Rivadavia vs Gimnasia La Plata TNT Sports, Disney+ Premium
Amistoso
- 6:00 Corea del Sur vs Venezuela Televen
- 19:00 Colombia vs Paraguay Gol Caracol, Gen