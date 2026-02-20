Partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys Liga 1 Max

España - LaLiga

  • 15:00 Athletic Club vs Elche ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

14:45 Sassuolo vs Verona Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur

Alemania - Bundesliga

14:30 Mainz 05 vs Hamburger SV Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, SporTV, ESPN3 Argentina

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Brest vs Olympique Marseille ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile

Portugal - Primeira Liga

  • 15:45 Estrela vs Tondela

Argentina - Liga Profesional

  • 15:15 Defensa y Justicia vs Belgrano Disney+ Premium Chile, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fanatiz USA
  • 16:00 Estudiantes vs Sarmiento TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 18:00 Instituto vs Atlético Tucumán TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico
  • 18:00 Boca Juniors vs Racing Club TyC Sports Internacional, ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Brazil
  • 20:15 Rosario Central vs Talleres Córdoba TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
  • 20:15 Gimnasia Mendoza vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium Chile, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fanatiz USA

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Unión La Calera vs Ñublense max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Deportes Concepción vs Cobresal max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Llaneros vs Medellín RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Orense vs LDU Quito Canal del Futbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Libertad vs Rubio Ñú Bet365, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
  • 18:30 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta Bet365, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

Uruguay - Primera División

  • 16:45 Cerro vs Liverpool Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
  • 19:30 Defensor Sporting vs Cerro Largo Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:00 Metropolitanos vs Carabobo

