Partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys Liga 1 Max
España - LaLiga
- 15:00 Athletic Club vs Elche ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
14:45 Sassuolo vs Verona Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
Alemania - Bundesliga
14:30 Mainz 05 vs Hamburger SV Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, SporTV, ESPN3 Argentina
Francia - Ligue 1
- 14:45 Brest vs Olympique Marseille ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
Portugal - Primeira Liga
- 15:45 Estrela vs Tondela
Argentina - Liga Profesional
- 15:15 Defensa y Justicia vs Belgrano Disney+ Premium Chile, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fanatiz USA
- 16:00 Estudiantes vs Sarmiento TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 18:00 Instituto vs Atlético Tucumán TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico
- 18:00 Boca Juniors vs Racing Club TyC Sports Internacional, ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Brazil
- 20:15 Rosario Central vs Talleres Córdoba TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
- 20:15 Gimnasia Mendoza vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium Chile, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fanatiz USA
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Unión La Calera vs Ñublense max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Deportes Concepción vs Cobresal max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Llaneros vs Medellín RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Orense vs LDU Quito Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Libertad vs Rubio Ñú Bet365, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
- 18:30 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta Bet365, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
Uruguay - Primera División
- 16:45 Cerro vs Liverpool Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 19:30 Defensor Sporting vs Cerro Largo Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:00 Metropolitanos vs Carabobo