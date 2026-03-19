Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 20 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 15:30 ADT vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 19:30 Cienciano vs FC Cajamarca Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 AFC Bournemouth vs Manchester United Disney+ Premium, ESPN, Zapping

España - LaLiga

  • 15:00 Villarreal vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 12:30 Cagliari vs Napoli Disney+ Premium, ESPN3
  • 14:45 Genoa vs Udinese Disney+ Premium, ESPN

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 RB Leipzig vs Hoffenheim Disney+ Premium, SporTV, Globoplay, Zapping

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Lens vs Angers SCO Disney+ Premium, ESPN

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Estrela vs Casa Pia Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 19:00 Banfield vs Tigre TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • 19:00 Atlético Tucumán vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Uruguay - Primera División

  • 16:00 Cerro Largo vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
  • 19:30 Defensor Sporting vs Nacional Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

  • 19:15 San Lorenzo vs Deportivo Rincón TyC Sports, Fanatiz

Inglaterra - Championship

  • 15:00 Preston North End vs Stoke City Disney+ Premium

Alemania - 2. Bundesliga

  • 12:30 Hannover 96 vs Eintracht Braunschweig Disney+ Premium
  • 12:30 Karlsruher SC vs Greuther Fürth Disney+ Premium, DAZN

México - Liga MX

  • 20:00 Necaxa vs Tijuana Claro Sports, TUDN
  • 22:06 Mazatlán vs Cruz Azul TUDN, Azteca 7
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.