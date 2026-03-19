Partidos de hoy, viernes 20 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 15:30 ADT vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 19:30 Cienciano vs FC Cajamarca Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 15:00 AFC Bournemouth vs Manchester United Disney+ Premium, ESPN, Zapping
España - LaLiga
- 15:00 Villarreal vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 12:30 Cagliari vs Napoli Disney+ Premium, ESPN3
- 14:45 Genoa vs Udinese Disney+ Premium, ESPN
Alemania - Bundesliga
- 14:30 RB Leipzig vs Hoffenheim Disney+ Premium, SporTV, Globoplay, Zapping
Francia - Ligue 1
- 14:45 Lens vs Angers SCO Disney+ Premium, ESPN
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Estrela vs Casa Pia Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Banfield vs Tigre TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 19:00 Atlético Tucumán vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Uruguay - Primera División
- 16:00 Cerro Largo vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
- 19:30 Defensor Sporting vs Nacional Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 San Lorenzo vs Deportivo Rincón TyC Sports, Fanatiz
Inglaterra - Championship
- 15:00 Preston North End vs Stoke City Disney+ Premium
Alemania - 2. Bundesliga
- 12:30 Hannover 96 vs Eintracht Braunschweig Disney+ Premium
- 12:30 Karlsruher SC vs Greuther Fürth Disney+ Premium, DAZN
México - Liga MX
- 20:00 Necaxa vs Tijuana Claro Sports, TUDN
- 22:06 Mazatlán vs Cruz Azul TUDN, Azteca 7